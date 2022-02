Otra tragedia sucumbió en Pensilvania

Dos muertes en un incendio que dañó una casa en Pensilvania el miércoles por la mañana son homicidios, dijo la policía estatal. Los equipos de emergencia encontraron la casa en llamas cuando respondieron a la escena en el municipio de Southampton, informó The Associated Press. Por el momento, la investigación continúa.

Los cuerpos fueron descubiertos en lo que quedaba de la casa unifamiliar en Neil Road. La policía estatal no ha publicado los nombres de las víctimas y las autoridades dijeron que probablemente no tendrán más que informar hasta el jueves, anunció The Associated Press. Las autoridades, informaron que los investigadores de homicidios se encuentran en el lugar de los hechos.