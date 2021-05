Los fiscales del condado de Hudson afirman que Camacho abusó de una niña de 9 meses. La academia despidió a Camacho después de enterarse del abuso no especificado en diciembre, según WABC , citado por el diario New York Post .

Que la persona que a uno le gusta no le haga caso es frustrante sin duda alguna. Creo que todos tarde o temprano hemos pasado por eso y es algo completamente normal, pero toca entenderlo y pasar a la siguiente página, pues es incorrecto obsesionarse, ya que como dicen por ahí, “a la fuerza ni la comida es buena”.

A Silvio, de 25 años, se le ocurrió la idea de pasar a comprar su meal, pero antes se cercioró de que la chica que le encantaba tanto estuviera atendiendo en el drive thru. Tras confirmarlo, se metió en la línea para hacer su orden. A pesar de que se sentía algo nervioso por ver a la chica que tanto le atraía, fue paciente.

Crónica McDonald’s: la chica no reaccionó como él esperaba

No sé quien le habrá enseñado a Silvio que alguien se gana a la persona que quiere enseñándole su órgano sexual. Al menos con una mujer decente eso no funciona así, por lo tanto, como era de esperarse, las cosas para el muchacho no salieron como él las había planeado, pues acabó en la cárcel.

Y es que la joven se alteró y reportó el hecho a sus supervisores que, sin dudarlo, llamaron de inmediato al 911. Casualmente una patrulla estaba cerca, se dirigió al lugar, pero cuando el agente llegó, desgraciadamente ya no había ni siquiera rastros del sospechoso, pues salió del establecimiento como alma que persigue el diablo.