El 7 de septiembre es el Día de los abuelos y, como siempre, ¡estamos celebrando! La cultura, latina valora a sus abuelos y sus sentencias hispanas tan hilarantes y sabias. La actriz nominada al Tony, Olga Merediz, dice, “en esta sociedad que desecha gente tan rápidamente, en la comunidad latina, como regla general, no hacemos eso. No echamos a nuestros abuelos o padres ancianos. Los mantenemos en casa donde hay un sentido de respeto por ellos. Los incluimos en nuestras reuniones familiares.

Me encantaría estar en un mundo donde la gente respetara cómo envejezco. Es una pena que no tengamos más reverencia y respeto por los ancianos”. Los latinos tienden a estar cerca de sus familiares, muchos crecen con un abuelo que vive en su casa o, al menos, muy cerca de su casa. En las familias latinas, los abuelos son instituciones, no sólo por la sabiduría que poseen, sino por el humor y picardía con con que lo dispensan. Este día de los abuelos, asegúrate de dar las gracias a tus propios abuelos latinos por estas 15 expresiones hilarantes e imperdibles.