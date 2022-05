Luis Miguel López, el abuelo hispano que decidió enterrarse vivo, dijo que su estómago ya no aguantaba más hambre, por lo que literalmente decidió cavar su propia tumba y así protestar por el abandono en el que vive: “Y mis hijos desempleados que son jóvenes, pero no consiguen trabajo”.

"Estoy viviendo aquí desde hace 12 años por lo más barato", dijo Luis Manuel López, de 74 años, quien hacía muñecos de peluche para sobrevivir. Por si faltara algo más, contó que unos ladrones lo hirieron y le robaron su material de trabajo. Tiene 3 hijos, pero solo uno de ellos está al pendiente de él, aunque no puede apoyarlo porque no tiene trabajo.

El destino le dio una segunda oportunidad. En esta publicación, se dio a conocer que el abuelo hispano estuvo enterrado durante dos días. Su casa está hecha de madera y latas y está ubicada en una zona de invasión en Colombia. No cuenta con agua potable ni servicio de electricidad, pero eso no sería todo en esta triste historia.

"Acá de otra manera no viene nadie. Todos están acá por lo que está pasando ahorita", dijo una de estas vecinas. El abuelo hispano reveló también que pidió ayuda a las autoridades de su país, pero no encontró respuesta. Tuvo que enterrarse vivo para que 'lo voltearan a ver'.

La salud del abuelo hispano está muy deteriorada

Margarita Barraquer, secretaria distrital de Integración Social, aseguró que el abuelo hispano está recibiendo atención médica. Por desgracia, Luis Miguel López no ha podido recuperarse del todo debido a las 14 heridas de puñal que recibió cuando fue asaltado, sin contar el daño que sufrió suy organismo tras enterrarse vivo.

"Dios tenga misericordia", "Es hora de ayudarlo, vamos los medios que están ahí, también echen la mano. Pobre señor, no merece estar así", "Dios mío, me rompe el corazón. Ojalá alguien le pueda dar la mano y así hay muchos en el mundo", "Y eso que aun no ha llegado el tiempo de escasez… guarden alimentos no perecederos y agua potable", expresaron algunos usuarios.