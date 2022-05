ROMPE EL SILENCIO. Abuelo de Salvador Ramos rompe el silencio tras la masacre

El hispano fue cuestionado tras la masacre en la que murieron 19 niños y dos adultos, hasta el momento de la redacción de esta nota. “No me lo esperaba, andaba trabajando”, dijo a medios de comunicación que lo increparon a las afueras de su casa en Uvalde, Texas.

Abuelo de Salvador Ramos lanza inesperado mensaje

Además, envió un inesperado mensaje a la familias de las víctimas. “Lo siento mucho… tengo dolor por todo. Muchos de los niños son nietos de amigos míos. Lo siento, lo siento por todo. Yo me fui, quizás si yo me hubiera quedado, me hubiese matado a mí también… Yo aborrezco las armas”, declaró.

“Habló con el a diario… Me levantó a las 5 a, me voy y vuelvo” declaró a los reporteros pero sin detenerse para hacer la declaración. Tuvieron que forzar la cerradura del salón de actos y abatirle, de acuerdo con lo publicado por Agencia Reforma. El joven de 18 años vestía un chaleco antibalas “utilizado por equipos tácticos, como los SWAT”, y portaba un rifle de asalto.