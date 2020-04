Filtran video de abuelo que acosa a nieta en Argentina

Los hechos suceden en Tucumán, Argentina, el anciano ya está detenido

Dicen que la mamá le compró el celular para que grabara el hecho

Abuelo abuso nieta. Abuelo acosa a nieta en Tucumán, Argentina y la adolescente filtra video el momento en que el anciano le pide que deje tocarla y ella se niega, de acuerdo a información del portal de Grupo Fórmula, el video ha causado gran indignación porque sucede en medio de la pandemia por coronavirus, cuando millones de familias están confinadas en sus casas.

Incluso, algunos reportes en otros países como en México, indican que pese a la cuarentena, la violencia contra las mujeres no se detiene y hasta se han disparado los casos en que algunas reciben un mal trato o no son respetadas.

En este caso, la adolescente que al parecer tiene 16 años de edad, decidió exhibir las “muestras de cariño” de su abuelo, de más de 70 años de edad, debido a que su padre no le creyó cuando ésta le comentó lo que ya sucedía desde hace tiempo.

En el portal se indica que la nieta decidió interponer una denuncia para que se actuara en contra del abuelo que la acosa, sin embargo, no tuvo respuesta de las autoridades.

Ante esto, la madre de la adolescente, decidió comprarle un celular para que grabara el momento exacto cuando el abuelo se le acercara a pedirle lo mismo.

En un video se alcanza a escuchar y ver lo que ocurre entre el abuelo que acosa a nieta. Al parecer la joven es originaria de Tucumán, una ciudad en Argentina.

Las imágenes muestran cómo el adulto mayor se acerca a la recámara de la menor de edad y de manera insistente le pide que la deje tocar.

La adolescente se encuentra recostada en su cama, mientras el anciano no deja de pedirle que se vayan a la cocina o a otro lugar para hacerle tocamientos, ante la negativa de ella.

De manera textual el abuelo que acosa le dice a su nieta: “Te toco un poquito”.

Ella: “No, no, no”.

Él: ¿Porqué? Un poquito.

Ella: No.

En un momento de la grabación, el abuelo que acosa a su nieta, se asoma para ver las partes íntimas de la muchacha.

Él: ¿Pero que no me has dicho que me ibas a… (inaudible)”.

Ella: “No”.

Él: “Vamos por ahí un ratito”.

Ella: “No, che”.

Él: “En la cocina nada más”.

Él: “Déjame que te toque”.

Ella: “No”.

Él: Antes ¿Cómo hacías eso?”.

Ella: “No, no, no”.

Él: “Un poquito nada más”.

Ella: “No, no, en serio, no”.

En ese instante el abuelo que acosa a su nieta se acerca a ella y se detiene la grabación, hecho que ocurre en Tucumán, Argentina.

En otro video el reportero identificado como Ramiro Rearte, de la provincia antes señalada, es entrevistado por los conductores de un programa argentino, y asegura que el abuelo que acosa a nieta ya está detenido y que tiene 71 años de edad.

Se asegura que desde hace tiempo ya sufría el acoso de su abuelo, pero que al no tener un celular su madre le ayudó para poder tener evidencias.

El reportero dice que la nieta pasaba mucho tiempo con su abuelo que la acosa, pero que ya había antecedentes de situaciones extrañas con el anciano.

Sin embargo aunque el padre sabía de los sucesos, la que actuó fue la madre y le ayudó a comprar el celular para que registrara la intimidación que ya había denunciado a las autoridades de Tucumán, Argentina.

