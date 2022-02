El caso estremeció e indignó a toda la gente de La Paz, Bolivia, pero ahora se está haciendo viral por las imágenes de la tierna señora que dicho sea de paso no habla bien español, pues su idioma es el aymara, por lo que un reportero de Unitel fue quien pudo entrevistarla para que contara lo que sucedía.

Un periodista del portal Unitel se trasladó hasta la zona de la Plaza Isabela Católica con el objetivo de hablar con la abuelita del cajero automático, pero cuál fue su sorpresa que la mujer no entendía el castellano, por lo que tuvo que implementar el idioma aymara para que la señora pudiera contarle su situación.

¿Su hijo la abandonó?

Pero la abuelita no perdía las esperanzas y fue muy clara que no quería irse del cajero automático porque su hijo aparentemente iría a recogerla: “No me voy a ir porque mi hijo vendrá a recogerme, agradezco a Dios porque en este lugar dormí muy bien”, precisó la señora de 80 años al reportero.

El reportero entrevistó a una funcionaria de la Defensora Municipal de La Paz, ante la negativa de la anciana de irse del lugar, por lo que la mujer rogó a Edgar Mendoza a presentarse a recoger a la señora en una casa hogar a la que la señora sería trasladada con el fin de que no peligrara más en la calle.