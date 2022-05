LO ÚLTIMO: Abuelita de niña ‘heroína’ de Uvalde rompe el silencio

“La niña estaba histérica, diciendo que le habían disparado a su mejor amiga, que mataron a su mejor amiga, que no respiraba, que había tratado de llamar a la policía. Cuando le pregunté cómo se llamaba su amiga, me dijo Amerie, ella dijo Amerie”. El hombre estalló en llanto, mientras Anderson le preguntó: “¿Así fue como se enteró de la muerte de su hija?”. Garza asintió.

Además de buscar a su hija, Garza comenzó a brindar asistencia médica a los heridos, apunta Agencia El Universal. “Estaba ayudando. Había una niña pequeña, cubierta de sangre de la cabeza a los pies. Pensé que estaba herida. Le pregunté que qué tenía, y me dijo que ella estaba bien”, contó Garza en entrevista con Andersoon Cooper, de la cadena CNN.

“Ha sido encontrada. Mi amor está ahora volando alto con los ángeles, allá arriba. Por favor, no den un segundo por sentado. Abracen a su familia. Díganles que los aman. Te amo, Amerie Jo. Cuida a tu hermano por mí”. Además, Dora Mendoza, la abuela de Amerie Jo Garza, la niña heroína de 10 años que murió mientras llamaba al 911 para pedir ayuda, pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al gobernador de Texas, Greg Abbott, escuchar su llanto, su palabra.

“No olviden a estos niños inocentes, incluida mi nieta, no los olviden dentro de dos o tres semanas”

La familiar de Amerie Jo Garza pidió no olvidarlos, “no olviden a estos niños inocentes, incluida mi nieta, no los olviden dentro de dos o tres semanas, o un mes, y no dejen que esta tragedia vuelva a ocurrir, por favor, escuchen nuestra voz”. “Sólo estaba tratando de llamar a la policía”

“Ella no está respirando. Ella sólo estaba tratando de llamar a la policía”, le dijo la amiga de Amerie Jo Garza, a su padre de Ángel Garza. “Por favor, nuestros corazones están rotos por esto, nuestros corazones están rotos y ustedes no saben cómo estás familias van a pasar por este dolor”.