Y agregó: “Aquí no podemos culpar a nadie más solo nosotros que no acatamos las medidas sanitarias. Fuimos a fiestas, convivios con la familia aún sabiendo que esté virus está entre nosotros. No tomamos medidas.” De fondo se ve la imagen del hombre con su abuelita arriba de la ‘troca’. Así la abuela sufre traslado en camioneta rumbo al hospital.

Abuela traslado camioneta hospital: APARECEN MÁS CASOS DE ÓMICRON

La mañana de este martes, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) notificaron la confirmación de dos casos nuevos de la variante ómicron en territorio estatal; con éstos, suman 13 contagios de la variante que circula de manera más reciente en la entidad.

Por ello, la dependencia precisó que se trata de una variante que circula a una velocidad más rápida que las anteriores conocidas y recomendó extremar precauciones para evitar contagios desmedidos. Evitar aglomeraciones, al estar en contacto con personas que no vivan en el mismo hogar usar cubrebocas de forma correcta –cubrir desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón, no tocarlo con las manos sucias-, lavar las manos con agua y jabón con frecuencia, mantener la sana distancia y no acudir a lugares cerrados donde no exista circulación de aire fresco del exterior, son las medidas recomendadas por los SSO.