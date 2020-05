Abuela cruel: Esmeralda Lira, de 53 años, amarraba y encerraba a su nieto de 6 años adentro de un cobertizo oscuro atrás de su casa porque el niño tenía hambre y le robaba comida cuando se descuidaba.

Un vecino alarmado, al ver lo que la abuela le hacía a su nieto, llamó a las autoridades y contó la situación en la que estaban los tres niños que su madre dejaba con la mujer mientras se iba a trabajar.

José Balderas, de 64 años, es el novio de Lira y también fue detenido porque no hizo nada para detener el abuso que la abuela cometía con uno de sus nietos. Los chicos ya están en custodia de las autoridades.

Lira, de 53 años, es la abuela materna del chico de 6 años y decidió amarrarlo y encerrarlo cuando estaba bajo su cuidado mientras la mamá del menor trabajaba.

El niño es uno de los tres hijos de una hija de Lira y quien no estaba en la casa cuando sucedieron los hechos en Dallas, Texas.

La mamá de los pequeños no podía cuidar a sus hijos ya que no tienen clases debido a la pandemia del coronavirus según detalla la orden de arresto de la abuela, y la madre no quería dejarlos a todos solos en su departamento mientras salía a trabajar. No se detalla en qué trabaja la madre.

José Balderas, de 64 años, es el novio de la mujer y también fue detenido por el Departamento de Policía de Dallas (DPD, por sus siglas en inglés) porque no hizo nada por evitar el castigo en contra del niño de 6 años y que se prolongó durante dos semanas por lo menos.

La abuela Lira reconoció ante las autoridades que tomó esa severa decisión porque el niño había comenzado a robarle comida desde hacía dos semanas porque le dijo que tenía hambre.

El domingo 11 de mayo del 2020, según detallan los documentos del caso consultados por MundoHispánico en Texas, un hombre hispano llamó a las 11:00 de la noche al número de emergencias del DPD para reportar que su vecina hispana encerraba amarrado a un niño en un cobertizo que la mujer tenía en el patio trasero de su casa.

Un par de agentes, hispanos, del DPD se presentaron en la casa del hombre que hizo el reporte y les detalló como había notado que desde hacía varios días su vecina Esmeralda llevaba atado de la espalda a un niño pequeño al que dejaba encerrado por horas adentro de un cobertizo.

El nombre del vecino que hizo el reporte no se revelará para evitar represalias en su contra.

Ante la severidad de la acusación los agentes del DPD pidieron la presencia urgente en el lugar de trabajadores sociales del Departamento de Protección al Menor (CPS, por sus siglas en inglés) quienes llegaron al lugar.

Los agentes, con la supervisión de los trabajadores del CPS, entraron a la casa de la abuela Esmeralda Lira marcada con el 1100 Coston Drive, en el sur del área metropolitana de Dallas, bajo el derecho que tienen las autoridades en Texas de allanar un domicilio cuando se está en presencia de un crimen en flagrancia.