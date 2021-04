Pero ni abriendo el ataúd se acabaron las dudas, ya que en un principio la gente decía que no había cadáver, luego dijeron que no era el cuerpo y al final optaron por sepultarlo, sin embargo, la inconformidad reinó en el lugar y sus familiares.

El caso más sonado fue el de la enfermera Marilyn Pérel Linán, que a diez meses de su muerte, no ha sido sepultado por familiares y amigos. Sin embargo, todo parece ser que el caso no será reabierto, pues la postura oficial ya se dio a conocer.

Alguien más comentó: "Que es lo que está pasando con las entidades de salud que entregan 'cadáveres' que no son , entendible cómo están esas personas, ya no más mentiras, hasta cuando tenemos que seguir soportando estas situaciones. Todo se ha salido de control saben porqué?; por la negligencia de las entidades de salud y que nadie hace algo al respecto si las personas tuvieran solo más respuestas médicas de sus familiares no pasarían estas cosas".

En la página de Instagram de Impacto News, la gente no dudó en opinar sobre el caso: “A pesar de que esto sea un gran foco de contagio, es un flagelo que muchas familias han vivido desde que comenzó la pandemia. Dios padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”.

“SI NO SE CONTAGIARON TODOS FUE UN MILAGRO”

Sin embargo, la gente no dejaba de opinar a favor y en contra: “Pero a las personas que fallecen por covid los creman. No me parece justo para esta familia que no hayan Sido notificados”, “es aquí con este video donde se debe tomar conciencia cuidarnos y no dejar q estemos en esta situación con nuestros familiares”.

"Es complicado decirles algo, están en todo su derecho de saber si es realmente su familiar o no", "que miedo si no se contagiaron todos fue un milagro", "si el covid es un virus muerta la persona muere el virus con ella". dijeron otros. Archivado como: Abren ataúd soldado