Si alguna vez has tenido un aborto espontáneo y lo has compartido con amigos, uno de los descubrimientos más impactantes que encuentras una vez que te pasa a ti, es que la gente de repente comienza a contarte sobre sus experiencias con los abortos espontáneos como si fuese un secreto grande y malo. Tal vez te hayas preguntado a ti misma: “si esto es tan común, ¿por qué nadie habla de ello?”

La columnista de Women in Leaderships, Janet Murray, dijo en The Guardian : “Cuando se trata de los abortos espontáneos, sospecho que tiene que ver con el miedo. A menos que hayas perdido un bebé—o estado cerca de alguien que lo ha hecho—es fácil catalogar al aborto espontáneo como algo que simplemente necesitas “superar”—como si fuese una tos o resfriado. Y es difícil hablar de perder un bebé cuando no estás segura sobre si la gente entenderá por lo que estás pasando—o peor—pensarán que estás buscando solo por un voto de simpatía”.

La mayoría de las mujeres que comparten sus historias de abortos espontáneos con otras que no están en su lugar de trabajo por ejemplo, se sienten aliviadas de hablar de ello. También proveen ayuda para aquellas que quieren ofrecer confort y consejo a una amiga o esposo durante su momento difícil y no saben cómo abarcar el tema.

Alzar la voz

La directora de filmes, Ann Zamudo, que tuvo un aborto espontáneo y produjo un documental sobre éstos llamado Don’t Talk About the Baby, dijo a Scary Mommy estas sabias palabras: “Mis amigos y familia saben que soy una persona a la cual pueden hablar si pierden un bebé o conocen a alguien que lo ha hecho. A través de mi disposición de comenzar estas conversaciones, la pérdida del embarazo no es algo que sea más un tabú en mi círculo. Imagina cómo sería si ese círculo se expandiera. Si otras personas comenzaran sus propios círculos para compartir y comprender […] y comenzáramos a construir una sociedad en donde una mujer puede abiertamente entristecerse por su hijo perdido en vez de esconderse en vergüenza”. Comparte tu historia y también apoya a otras conforme se entristecen por su pérdida. Hablar de ello con otras también te provee información médica de utilidad y estadísticas en abortos espontáneos de las cuales quizá no te habías percatado.