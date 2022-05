Aborto dejaría de ser legal en EEUU: la Corte Suprema planearía anularlo

El presidente Joe Biden dijo este martes que “la justicia básica y la estabilidad de nuestra ley exigen” que la Corte no revoque el fallo Roe vs. Wade. Si bien enfatizó que no podía hablar sobre la autenticidad del borrador, Biden indicó que su administración se está preparando para todas las eventualidades para cuando la Corte falle y que una decisión que revoque a Roe aumentaría las apuestas para los votantes en las elecciones intermedias de noviembre.

¿Se concretará el plan?

Una portavoz de la Corte Suprema dijo que el tribunal no tenía comentarios al respecto, y The Associated Press no pudo confirmar de inmediato el anteproyecto que publicó Politico, el cual lleva fecha de febrero. Politico solamente indicó que recibió “una copia del borrador de opinión de una persona al tanto de los procedimientos de la corte en el caso de Mississippi, junto con otros detalles que respaldan la autenticidad del documento”.

El borrador de opinión sugiere fuertemente que cuando los jueces se reunieron en privado poco después de los argumentos del caso el 1 de diciembre, al menos cinco votaron en favor de anular a Roe y Casey, y a Alito se le asignó la tarea de redactar la opinión mayoritaria del tribunal. Los votos y las opiniones en un caso no son definitivos hasta que se anuncia una decisión o —en un cambio provocado por la pandemia de coronavirus— se publica en el sitio web de la corte, explicó el informe de AP.