Tristemente, los abortos espontáneos son algo común y con frecuencia no hay nada que se pueda hacer para prevenirlos. The March of Dimes nos dice: “Casi la mitad de todos los embarazos pueden terminar en abortos espontáneos. No sabemos el número exacto porque muchos parecen suceder antes de que una mujer sepa que está embarazada.” Por supuesto que estar saludables y seguir las indicaciones del doctor es óptimo para los embarazos, pero la mayoría de los abortos espontáneos suceden sin importar los hábitos de la madre, dejándola devastada, pero sin que sea su culpa.

Aquí vamos a analizar 15 cosas sobre los abortos espontáneos que toda mujer debería saber, incluyendo algunas señales y síntomas de la pérdida. Si tienes alguna pregunta o preocupación con respecto a tu embarazo, deberías consultar con un doctor tan pronto como te sea posible. Si has sufrido un aborto espontáneo y te está costando lidiar con tu pérdida, no dudes en conseguir apoyo emocional de un ser querido o de un profesional.