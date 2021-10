Pero así como él, su esposa, la modelo Emma Coronel, también se encuentra en la cárcel y no la pasa nada bien. En febrero pasado fue acusada de conspirar para introducir cocaína a Estados Unidos, está recluida en una cárcel de la ciudad de Alexandria, en el Estado de Virginia y sus abogados han dicho que no hay condiciones dignas para ella, mientras su esposo vive cadena perpetua.

Después, “El Chapo” la mandó a estudiar Ciencias de la Comunicación a Culiacán. La esposa de Guzmán Loera siempre ha asegurado que no le consta que su marido traficara con drogas. Según Coronel, su esposo es amable, atento, educado, cariñoso, buen padre y muy inteligente, no es violento, nunca dice malas palabras y jamás actuaría contra una mujer “por las malas”. Archivado como: Chapo Guzmán argumentos condena

Las gemelas María Joaquina y Emaly Guadalupe nacieron el 15 de agosto de 2011 en Los Ángeles, California. Ambas acompañaron a su madre durante las audiencias por el juicio al capo. Coronel dijo a Telemundo que empezó a preocuparse de su relación con “El Chapo” cuando tuvo a sus hijas, ya que pensaba en que no podrían crecer libremente, serían juzgadas de grandes por “cosas que no tienen idea”, y les hablarían mal de su padre.

Chapo Guzmán argumentos condena: DEJAN LIBRES A SUS HIJAS

“Estaba ella, su esposa (Emma Coronel Aispuro), estaban sus dos hijas, pero no tenían absolutamente nada que ver respecto a las acciones del delincuente y entonces es que se les dejó en libertad”, dijo El entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sobre el polémico proceso. El capo siempre ha intentado proteger a sus hijas al igual que su madre.

En enero de 2019, Emma Coronel afirmó en una entrevista a The New York Times que admiraba a “El Chapo” como ser humano y no reconocía el retrato que se ha hecho de él en los tribunales estadounidenses, a los que acudía para apoyarlo tras su extradición en 2017. “No conozco a mi marido como la persona que están intentando mostrar”, declaró. “Más bien lo admiro como el ser humano que conocí, y con el que me casé”.