De acuerdo con Efe, las mencionadas restricciones hicieron imposible que “El Chapo” tuviera un proceso justo. Además, su abogado sostuvo que las restricciones impuestas al mexicano, exlíder del Cartel de Sinaloa, no le permitieron participar de manera significativa en su propia defensa.

Fernich reclamó además hoy la “mala conducta del jurado” ante los jueces del circuito federal de Apelaciones al referirse a que miembros del jurado no siguieron las instrucciones del juez Brian Cogan de no seguir el juicio mediante cobertura de noticias sobre uno de los criminales más buscados de la historia.

Aseguran que reportes de supuestas agresiones de Guzmán a niñas fueron su ‘sentencia final’

Los reportes supuestamente decían que Guzmán había abusado de niñas a las que se refería como “vitaminas” que le daban energía. Fernich dijo el lunes que esos artículos provocaron prejuicio o actitudes hostiles por parte de los miembros del jurado hacia Guzmán y por lo tanto el juicio no fue justo.

Si ese asunto no se investiga, dijo Fernich, al menos los jueces deberían pedir una audiencia para analizar el tema. “Ustedes no pueden permitir que eso no sea examinado,” dijo Fernich en la audiencia. En el juicio, los abogados de Guzmán argumentaron que sirvió de chivo expiatorio de otros narcos que supieron sobornar a políticos y jefes policiales mexicanos para que los protegieran.