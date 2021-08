Abogado Juan Gabriel vivo. Este 28 de agosto se cumplen cinco años del sensible fallecimiento del querido cantante mexicano Juan Gabriel y durante este tiempo, los rumores de que el Divo de Juárez sigue con vida continúan creciendo. Uno de lo que más difunde estas ideas en los usuarios es su exmanager Joaquín Muñoz.

Incluso se le preguntó por qué algunos colaboradores de Juan Gabriel no han salido a hablar de esta situación, a lo que Pous respondió: “Porque cualquier gente decente que haya respetado a don Alberto, no tendría por qué salir hablar de ello”. Luego interrumpió a la reportera para mencionar: “Juan Gabriel está vivo, lamentablemente el que murió fue don Alberto (Aguilera Valadez, su verdadero nombre), pero Juan Gabriel sigue vivo y que lo sigan disfrutando”.

“Hoy estaba anunciada una canción preciosa. Sin embargo no se va a estrenar y la razón es muy sencilla, la gente que representa el legado de Juan Gabriel me pidió que pospusiera el lanzamiento porque tenemos que resolver un par de detalles y daremos a conocer una nueva fecha”, expresó Diego Verdaguer en un video publicado en sus redes sociales.

Fue a través de una entrevista a los medios donde la cantante Mariana Seoane afirmó que el espíritu del Divo de Juárez se le llega a aparecer cuando escucha su música. Anteriormente ella había negado que su amigo siguiera con vida, tras las afirmaciones de su ex manager Joaquín Muñoz.

“Siempre se manifiesta”

Estas palabras las dijo en su encuentro con la prensa en un aeropuerto en la Ciudad de México. Además, Mariana Seoane mencionó que a pesar de que muchas personas pueden creer que se trata de una tontería, para ella es una señal de que un ser querido se está manifestando en su presencia.

“Siempre se manifiesta… de muchas formas, no sé cómo explicarte, por ejemplo, puedo poner temas de él y de pronto esas cosas que a lo mejor tú dices ‘¡qué estupidez!’, hay gente que piensa eso, pero ni modo, a mí no me importa, de pronto un colibrí o de pronto algo que yo sé, es como… son cosas que tú sabes y aparte, ustedes con seres queridos que se les han ido, siempre hay manifestaciones de los seres queridos”, agregó. Archivado como: Abogado Juan Gabriel vivo.