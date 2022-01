Abel esposo de Rosie Rivera huye tras acusaciones en su contra

Mientras que Rosie se limitó a postear un video en sus cuentas de Facebook e Instagram, asegurando que no respondería a Chiquis y que en lugar de eso seguiría solamente predicando la palabra de Dios, su esposo parece ser que no está listo para hablar sobre el tema.

La conductora de espectáculos Elisa Beristain, recordó durante la transmisión del programa Chisme No Like que Abel Flores tenía una adicción a los juegos de las apuestas, por lo que es muy probable que también hubiera usado el dinero de las empresas de Jenni para apostar.

Mas adelante, el periodista Javier Ceriani reveló que su programa Chisme No Like, había sido el único en captar de forma exclusiva a Abel, esto después de que se destara la polémica en su contra, pues los rumores apuntan a que él habría robado una alta cantidad de dinero de la herencia que dejo la Diva de la Banda.

Una vez que aparecieron las imágenes captadas por el programa Chisme No Like, pudimos ver a Abel mientras se encontraba afuera de su casa en un coche firmando lo que parecían ser unos papeles, aunque en un principio el esposo de Rosie no se percató que estaba siendo grabado, tan solo minutos después lo hizo.

“Abel se veía bien nervioso”

“Al verme que yo me fui directamente con él, ahora si que la corretiza que me pego si fue buena porque un poco más y yo me caigo, o sea no se ve claramente en el video pero como ven yo tuve que cruzar toda la calle para ir detrás de el pero pues él al verme lo primero que hizo fue correr” agregó Pier para Chisme No Like. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ

“Y nada perdido porque hizo que la señora se parqueara prácticamente a lado de la puerta para que por cualquier cosa pues el pueda tener tiempo de huir… andaba firmando documentos, papeles ahí dentro de eso carro, que yo no se ni que vendrían a ser, dios sabe lo que tenían tramando ahí dentro pero Abel se veía bien nervioso”, aseguró el camarógrafo.