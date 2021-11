La mayoría de nosotros está familiarizada con la búsqueda interminable de un abdomen más plano. Pero, a veces, parece que no importa cuántos abdominales hagamos, esa deseada tabla de lavar… simplemente no aparece. Si has intentado todo: abdominales, clases de spinning, PX90 y todavía no lo has conseguido, puede ser que estés haciendo algo mal.

Como entrenador de celebridades, Jillian Michaels, dice, “tener marcados los abdominales se trata solo de hacer ejercicios localizados. Se trata de reducir la grasa. La mejor manera de conseguir un abdomen plano es de quemar la grasa en la parte superior del músculo con una combinación de dieta, cardio y, sobre todo, entrenamiento funcional”. No podemos ayudarte con la fuerza de voluntad o el tiempo de entrenamiento, ¡pero te podemos dar estos consejos de cómo conseguir abdominales planos!

1. Abdominales ocultos

No importa cuánto entrenes tus abdominales, si tienes exceso de grasa corporal, permanecerán ocultos. Y las mujeres están diseñadas para transportar más grasa que los hombres, por eso tenemos curvas. La desventaja de las curvas puede ser una menor definición muscular.

2. Exceso de ejercicio

El sobreentrenamiento de cualquier grupo muscular puede provocar lesiones. Si no dejas tiempo a tus músculos para descansar y repararse, puedes hacer más difícil tonificar y disminuir tu metabolismo.