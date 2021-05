Abaroa se retira como CEO de Academia Latina de la Grabación

“Ha llegado el momento de hacerme a un lado y servir como consultor y guía mientras inicio una nueva etapa en mi vida personal cuando aún estoy joven y me siento mejor que nunca”. Antes de unirse a la Academia Latina de la Grabación, Abaroa fue CEO de Wireless Latin Entertainment y IFPI Latin America. En 2003 fue nombrado presidente de la academia y en 2010 fue promovido a presidente/CEO.

“La Academia Latina de la Grabación se ha transformado en una organización que cambia vidas para mejorar, y soy muy afortunado de poder haber sido parte de dicha iniciativa a lo largo de 20 años”, dijo Abaroa en declaraciones exclusivas a The Associated Press. “Sin embargo, un ciclo tan hermoso debe continuar bajo nueva y fresca conducción… y con el liderazgo de Manuel podrán impulsar nuestros ideales sin mayor límite que el universo”, añadió.

La música es su pasión

“Quizás lo más importante para mí, es que me dedique a lo que me dedique, podré seguir cerca de la música, aunque de forma diferente y sin desgastarme para librar batallas y guerras diarias para defender los ideales de nuestra Academia Latina de la Grabación”, concluyó el ejecutivo. “Al final, haga lo que haga, me siento músico, vivo la música y vivo para la música”.