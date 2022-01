Roxy, compartió las tristes imágenes donde se observa al recién nacido envuelto en una cobija. Lamentablemente, la madre del menor externó su impotencia ante las malas condiciones económicas que estaban atravesando y que imposibilitó el cuidado de su hijo; Roxy Lane, explicó que había llamado a las autoridades para dar parte del hallazgo, informó New York Post.

La historia de un bebé abandonado en una caja de cartón, en plena Nochevieja a llegado a los corazones de los internautas. Roxy Lane, una joven residente de Fairbanks, Alaska, compartió con sus seguidores de Facebook que había encontrado a un recién nacido abandonado con una desgarradora nota por parte de la madre, diciendo que lo abandonaba porque no tenía los medios para darle de comer.

ABANDONÓ A SU BEBÉ POR NO TENER RECURSOS. Un recién nacido, fue abandonado en una caja de cartón en medio del duro frío de Alaska; el menor, fue encontrado con una desgarradora nota escrita por la madre al interior de la caja donde aclaraba los motivos que la orillaron a abandonarlo a horas de haber dado a luz.

“¡¡Por favor, ayúdame!!”, se lee al comienzo de la nota. “Nací hoy, el 31 de diciembre de 2021 (a las) 6 de la mañana. Nací con 12 semanas de anticipación. Mi mamá tenía 28 semanas cuando me tuvo. Mis padres y abuelos no tienen comida, ni dinero para criarme. NUNCA quisieron hacerme esto. “, menciona la hoja que estaba en el interior de la caja. Archivado como: Abandonan bebé Alaska

En la nota que compartió Roxy, se alcanza a leer las duras palabras de la madre y la tristeza que le dejó abandonar a su pequeño hijo; en dicha hoja, la mujer explica que el menor nació antes de tiempo y ante la falta de economía, no había podido conseguir que darle de comer. Lo más desgarrador, fue que pidió que el niño llegara a manos de una “amorosa familia”.

“ Mi mamá está muy triste por hacer esto “, se menciona en la nota que capturó Roxy Lane. “Por favor, llévame y búscame una FAMILIA AMOROSA. Mis padres se lo suplican a quien me encuentre. Mi nombre es Teshawn .”, expresó la nota de abandono que la madre dejó con el recién nacido. Dicha nota, se hizo viral en redes sociales donde piden encontrar a la madre y ayudarla con su bebé. Archivado como: Abandonan bebé Alaska

La madre del menor, también expresó sus deseos por no abandonar al bebé y confesó que se sentía sumamente triste por la trágica forma en que debía entregar al menor. Ella, mencionó que quería que su hijo terminara con una amorosa familia que pudiera darle un mejor nivel de vida y que, pudieran darle comida y un techo seguro; inclusive, nombró al recién nacido.

Abandonan bebé Alaska: ¿Una coincidencia?

En la publicación que escribió Roxy Lane, explica que el menor fue abandonado cerca de una fila de buzones de correo junto a su casa. La joven, explicó que aún no sabía como sentirse al respecto ya que le afectó con profundidad la nota de la madre del menor; a su vez, comentó que no creía que la joven no quisiera a su hijo sino que estaba desesperada por la situación económica.

“He estado procesando mis sentimientos todo el día y analizando todos los diferentes escenarios y razones, con mi novio y mi familia, de por qué podría haber sucedido algo como esto”, compartió la joven en una publicación de Facebook. Además, sugirió que quizá la madre del bebé no conocía la Ley de refugio seguro, según la cual los padres pueden entregar a sus hijos no deseados en un hospital, iglesia, policía o estación de bomberos local, informó New York Post. Archivado como: Abandonan bebé Alaska