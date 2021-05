Adamari López por fin confirma lo que todos estaban sospechando

La conductora de Hoy Día festejó su cumpleaños con su hija y Toni Costa no apareció

En su canal de YouTube la boricua comparte videos de su vida personal Adamari López celebró cumpleaños con su hija ¿sola? Tras una ola de rumores que se desataron porque la boricua y Toni Costa ya no han aparecido juntos en sus redes sociales y la gente se pregunta si están atravesando por una crisis de pareja; lejos de aclarar la situación, ahora se añade ‘más leña al fuego’ con dos videos de la propia conductora en pleno cumpleaños, pero sólo con su hija. A través de su canal de YouTube, Adamari López comparte su vida personal y profesional para que sus seguidores vean lo que hace a diario, pero causó alarma que en sus más recientes grabaciones, no aparece por ningún lado su pareja Toni Costa y la gente está cansada de preguntarle ‘¿qué está pasando’? Adamari López muestra cómo pasó su cumpleaños con su hija Tras saberse que Adamari López no fue a esquiar con Toni Costa hace un mes, que no estuvo con ella en el programa de ‘Hoy Día’ con la celebración que le prepararon y ahora con el cumpleaños en su casa, la propia conductora boricua preparó unos videos para su canal de YouTube y los comentarios se llenaron de preguntas. Acostada en su cama, con Alaïa jugando al lado y visiblemente desaliñada acabando de despertarse, incluso algo hinchada, Adamari López en pijama rosa con unos amarillos y blancos saluda a sus seguidores y logra decir cuáles son sus planes para celebrar y en ninguno incluye a su pareja, quien probablemente se encontraba ocupado.

Adamari López acostada en su cama sola y sin Toni Costa “Hola mi gente linda, les mando un beso y un abrazo, aquí me están consintiendo mucho en la celebración de mi cumpleaños número cincuenta y me levanté y me puse a ver el teléfono y me trajo memorias ver a Angélica Vale con su mamá Angélica María y me hizo recordar memorias de mi mamá”, comenzó diciendo Adamari López. Y continuó contando la anécdota: “Porque la vi a ella, bailando, divirtiéndose, compartiendo porque iban a hacer algo en la cocina y me hizo acordarme de momentos en que yo vivía con mi mamá y que me gustaría seguir compartiendo como muchas de ustedes que tienen a su mamá viva y que tienen tiempo para seguir haciendo memorias y compartirlas con sus hijos, que aquí está la mía, miren que va a hacer un castillito de Jenga para jugar con mami”, comentó.

La boricua recostada en su cama inició su cumpleaños con su hija Alaïa Mientras comentaba eso, la hija de Adamari López y Toni Costa acercaba unas piezas para jugar con su famosa mamá y así darle un excelente inicio de cumpleaños, aunque la pareja de la boricua ni señales de estar presente… aunque ¿él sería quien grabó el video? Si fue así, ni siquiera hubo interacción entre ellos…. Y ya entrada en la nostalgia, Adamari López se puso a hablar más cosas sobre su mamá: “De esas memorias que tengo para compartir con ustedes, recuerdo cuando a mami como chiquita le gustaba mucho viajar y todos los veranos nosotros íbamos a un lugar que usualmente nosotros íbamos a ver en la escuela en la historia y era super lindo porque nos hacía tener mucha complicidad, nos hacía crear esas memorias, de ahí comprábamos las medias del año escolar y a ella le encantaba que yo tuviera diademas, hebillas, lazos y yo compartí eso con Alaïa”, contó.

La boricua contó la influencia que tuvo su mamá en lo que ahora hace ella con su hija Alaïa Las reglas de la mamá de Adamari López eran estrictas, pero eso le sirvió para que ella siguiera el ejemplo y educara de esa forma a su pequeña hija Alaïa: “Siempre le gustaba que saliéramos bien planchaditos cuando saliéramos de la casa, así que me enseñó a planchar desde chiquita y otra de las cosas que me enseñó fue a rezar por las noches”, aseguró. “Rezábamos cuando nos íbamos a acostar y tú y yo rezamos juntas (señala a Alaïa en la habitación) ven y empezamos a rezar una oración, la decimos juntas”, y de inmediato su pequeña hija corre a acurrucarse en la cama con Adamari López para iniciar su plegaria en inglés, pero finaliza diciendo que esa nostalgia viene de ver a ‘las Angélicas’, que le hicieron recordar a su mamá y precisó que sería un buen cumpleaños compartiendo con su hija, sin mencionar a Toni Costa quien no apareció en el video.

La gente está ‘alarmada’ por Toni Costa y cuestionó a Adamari López Los comentarios en el primer video de celebración de cumpleaños de la conductora de Hoy Día, aparecieron y la mayoría iban encaminados a los supuestos problemas entre ambos: “Sigo pensando que no estás con Toni, por qué no nos cuentas que pasó? Pobre Tony y tan buen padre”, “Que pena, busco y rebusco por si acaso veo algo que me quite este mal presentimiento, que en realidad se terminó esa relación tan bonita, que parecía era amor, digo parecía pues el amor de verdad no se esfuma con las calamidades de la vida, espero estar equivocadiiiiisima y sigan en el mismo tren”. “Y donde esta Tony algo esta pasando el siempre esta presente en todo y now?”, “A donde está Toni, Ada lo extrañamos ya no lo mencionas en ningún video”, “Si en la sala de tu casa solo están las fotos de la mamá y la hija y no está la foto del padre y peor aún no hay una foto familiar en grande…quiere decir algo?”, “Pero parece pasa algo con Tony. Que triste pero sí él no estuvo en nada”, “Muy raro por que solo menciono que pasaría compartiendo con su hija no mencionó a Toni”, “Y Toni dónde esta?”.

En el segundo video de la pareja de Toni Costa, ni rastro del bailarín En otro video más avanzado su día de cumpleaños, Adamari López ya arreglada y con un peinado discreto, una blusa blanca y muy contenta, aunque la gente decía que se veía un poco apagada, posó en un video frente a una mesa de pasteles en su jardín donde aparentemente tuvo su celebración de cumpleaños. “He tenido muchísimas sorpresas hoy durante el show de ‘Hoy Día’, me regalaron muchas sorpresas de mucha gente que me mandó mensajes de México, de Los Ángeles, de Nueva York, la verdad es que toda la comunidad me ha brindado muchísimo cariño y ha sido un día especial”, aseguró. AQUÍ PUEDES VER EL PRIMER VIDEO DE CUMPLEAÑOS DE ADAMARI

Habló de lo que sus compañeros de programa le prepararon pero ¿Y Toni Costa? “Mis compañeros de trabajo me prepararon historias muy lindas que me llegaron al corazón como siempre y en mi casa tampoco podría faltar ese festejo, ya mis amigas me celebraron mi cumpleaños durante el fin de semana y la pasamos increíble pero también me hacen hecho una mini celebración especial en mi casa y quería mostrarles un poquito”, grabó la boricua mientras explicaba su mesa de pasteles. “Miren esta mesa tan hermosa que me ha preparado mi Titi Ali, y esta torta tan maravillosa que es de Tina, siempre ha estado en mis cumpleaños y hace cosas especiales como esta mesa tan preciosa, yo escogí esta vajilla que me gustaba mucho y quisimos recrear el tema del pastel y traer un poco de rosado para retomar estos 50 años…”, expresó Adamari López mientras mostraba su mesa.

“Se le ve la cara triste”, le mencionan a la boricua El festejo ‘íntimo’ de la pareja de Toni Costa fue como una especie de ‘merienda’ y ‘brunch’ según dijo la conductora con invitados muy contados pero en ningún momento se dio la oportunidad de mencionar al bailarín español y mucho menos de explicar por qué no aparecía o algún plan especial con él. “Miren cada uno de los detalles de la mesa, qué bonita, me la pusieron bajo la sombra para que nada de lo que comamos se dañe y para que además, cuando nos vayamos a tomar fotos no haya tanto sol y queden muy bonitas”, finalizó Adamari López agradeciendo el apoyo y el cariño, sin imaginar que la cuestionarían por su pareja. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO NÚMERO 2

Los fans de la boricua se mortifican por lo que aparentemente sucede con Toni Costa Una vez más, los comentarios para la chaparrita sobre su semblante y crisis matrimonial, comenzaron: “El mejor detalle en un cumpleaños es la compañía de la familia: Tony y Alaia. Si uno de ellos falta, lo material no llenará ese vacío.”, “Se ve la tristeza en tus ojos, es evidente la ausencia de Tony, daba y da todo por ti, espero que la familia que formaste no se llegue a terminar”, “estoy triste por lo que he escuchado de ti y de Tony que tienen algunos retos como pareja…cada uno sabe lo que vive dentro del hogar”. Y los mensajes siguieron apareciendo: “Hace falta Tony, un hombre muy carismático, lleno de amor. El sol no se puede tapar con una mano. Debe haber alguna razón”, “Esperemos se arregle con Tony, son maravillosos los 3”, “Ada querida a lo largo de estas celebraciones se ha visto poco a Tony, ojalá que sean rumores de que andan mal”, “No se dejen porque si se dejan no podremos aceptarlo”.