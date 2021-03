Se informó por redes sociales que Elijah Quintanilla, hijo de AB Quintanilla, está desaparecido

Su mamá dice que esto es muy raro para ella, porque su hijo es “un niño increíble”

Hasta el momento, el hermano de Selena no se ha manifestado al respecto

¡Alarma! Elijah Quintanilla, hijo de AB Quintanilla, hermano de la fallecida cantante Selena, está desaparecido. A través de la cuenta de Instagram de Chamonic, se dio a conocer esta información y se compartió el sentir de la mamá del niño. Hasta el momento, el músico no se ha manifestado al respecto.

“Elijah Quintanilla, de 16 años, hijo de AB Quintanilla, está desaparecido desde ayer alrededor de las 8:30 p.m. Su mamá dice que esto es extremadamente raro para ella porque su hijo es un niño increíble, nunca quiere que nadie se preocupe y la policía ya está involucrada y tratando de localizar pistas”.

Hijo de AB Quintanilla se le apareció a su mamá

En esta misma publicación, se comparte que, alrededor de las 2 a.m, la mamá de Elijah Quintanilla dice que estaba afuera de su casa llorando y rezando para que él apareciera, pero asegura que lo vio y corrió hacia él y le dijo algo, pero no entendió qué.

“Corrí con mi vecinos, tal vez se estaba quedando con uno de ellos por la noche. Uno de ellos es mi tío Joe de Anda, más de 3 veces me dijeron que me ‘fuera al diablo’ de su propiedad. Me sentí rota, completamente derrotada por mi propia familia. Por favor, si ven a mi hijo, contáctenme, de una madre a otra… Por favor regresa a casa, te amamos mucho”, escribió la mamá del hijo de AB Quintanilla.