A días de su aniversario, resurge la muerte de la actriz María Luisa Alcalá

“Se nos fue, se fue dormida y en su cama y en su casa . No tenía ninguna enfermedad, lo que sucedió es que se cayó un día antes en el baño y tenía la cara hinchada”, explicó Juan Carlos Aguilar justificando la muerte de la actriz. Según El Universal, ese sábado por la tarde, María Luisa había estado tranquila en su casa, de hecho su manager y amigo le preparó la comida y prometió llamarla al día siguiente para ver como estaba.

“Ya no quería estar en televisión”

“A ella no le gustaban los velorios, la ponían muy mal, y por eso no iba, quería que el día de su muerte todo fuera alegría”, confesó su amigo y productor de radio. Además, Aguilar declaró que las últimas veces ella ya no quería estar en televisión, ya que prefería estar mas tiempo con su familia, pasear, ir a comer, salir al cine y estar en paz”.

La actriz Evangelina Martínez, compartió escena junto a la primera actriz, María Luisa Alcalá, quienes estuvieron juntas en el proyecto ‘Cuéntame un Cuento’. Esta obra era sobre hablar de otras celebridades y sus experiencias, y de hecho, se pensaba hacer una gira antes del fallecimiento de la actriz de 72 años.