8 síntomas que te permitirán saber si tienes COVID-19

¿Debo ir a la sala de emergencia?

¿Cuándo realmente debemos preocuparnos por nuestra salud?

Escuchar toser a alguien cerca de nosotros nunca ha sido tan traumático como ahora. Inmediatamente lo que se nos viene a la cabeza es la palabra Coronavirus o Covid-19.

Sin embargo, debemos aprender a reconocer estos síntomas y así saber las diferencias frente a otras afecciones que podrían producir señales similares.

1. Tos

El tipo de tos relacionada al COVID-19 se caracteriza por no tener señales flemáticas. Es una tos seca y constante. La tos es un fuerte indicador del COVID-19 pero también puede estar asociada a condiciones de asma, alergias y gripas comunes.

2. Fiebre

La fiebre es un indicador de una presencia viral en el organismo. Lo característico en los casos de COVID-19, es que se presenta un cuadro de fiebre muy alto y repentino.

3. Labios o dedos morados

Es la reacción por obstrucción del flujo sanguíneo normal. Este es uno de los nuevos síntomas que se han presentado en varios pacientes de COVID-19. Sin embargo, hay que tener en cuenta el historial médico de la persona para ver si está vinculado a enfermedades anteriores o si es una reacción nueva del paciente.

4. Pérdida del olfato o del gusto

Este es uno de los síntomas que está directamente relacionado al Coronavirus. Es la señal de una principal sospecha de la presencia del virus y por esto hay que prestarle mucha atención.

5. Agotamiento extremo

El agotamiento no es una señal exclusiva del Coronavirus, aunque también se presenta en estos casos. Cuando la respuesta del sistema inmunológico es grande lo que genera es agotamiento puesto que el organismo está en una fuerte batalla por derrotar el virus o infección que se este presentando.

6. Dolor muscular, de cabeza y de garganta

El dolor muscular está asociado con un proceso febril e inmuno-respuesta y se ubica en los músculos de las piernas. El dolor de cabeza también se presenta como respuesta de lo anterior, y el dolor de garganta se describe como una sensación de picazón que también podría darse en otros casos de gripa y alergias.

7. Temblor y escalofríos

La reacción del cuerpo a la fiebre produce temblor y escalofrío. Tampoco es una señal exclusiva del COVID-19 pero sí está dentro del cuadro de síntomas de este virus.

8. Dificultad para respirar

La dificultad para respirar es el más fuerte indicador de que hay una alta probabilidad de estar experimentando el COVID-19. Tener esta señal, es una alarma y requiere atención médica de inmediato.

Estos síntomas son los más comunes relacionados al COVID-19 pero pueden variar dependiendo de la persona y pueden presentarse en una ventana de entre 2 a 14 días del contagio.

Si usted considera que podría haber contraído el COVID-19, comuníquese con su médico y él lo guiará en lo que deba hacer. No se automedique y no entre en pánico. El Coronavirus no es sinónimo de muerte. Solo siga las recomendaciones de los profesionales de la salud para prevenirse y cuidarse.