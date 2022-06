7 cosas que debes saber antes de salir con un Capricornio

Los capricornianos son muy trabajadores. Aunque esto les hace exitosos, también puede significar que va a centrarse más en su carrera que en su relación contigo.Tiene los pies en la tierra, Cuando estés saliendo con un hombre capricornio, no tendrás que lidiar con la pretensión o la frivolidad. Capricornio es ambicioso y dispuesto a disfrutar de los frutos de su trabajo, pero siempre que sea real. Nuestra primera dama y la primera dama de la familia real, Kate Middleton , son ejemplos perfectos de este impresionante calidad.

Como dijo la capricorniana por excelencia, Betty White, “El retiro no está en mi vocabulario. Ellos no van a deshacerse de mí de esa manera”. Algunos de nuestros favoritos son Ricky Martin, Kate Middleton, Michelle Obama y Carlos Castaneda. Como puedes ver, tu amante Capricornio está en buena compañía. Pero, ojo, aquí tienes 15 cosas que debes saber antes de salir con un hombre capricornio.

Si estás pensando en salir con un hombre capricornio, o incluso si ya estás en una relación con uno, hay algunas cosas que necesitas saber sobre estos carneros obstinados… aunque adorables. Capricornio rige el zodiaco del 22 de diciembre al 19 de enero y está regido por Saturno, el cual, en la astrología, representa la estructura, los límites y la autoridad. Así que, es posible que no sea el más alegre, feliz y despreocupado de los signos del zodiaco, pero son triunfadores de la cabeza a los pies.

Los capricornianos tienden a ser reservados y ocultar sus emociones, por lo que puede que tengas que tener un poco de paciencia y poner en un poco de trabajo extra para sacarlos de su enclaustramiento. No te dejes engañar por su apariencia estoica. Es dedicado, son pacientes y dedicados cuando se trata de trabajo y amor. Tu capricornio se puede tomar su tiempo para conocerte, pero una vez que se ha comprometido, estará contigo a largo plazo. Este tipo no es, definitivamente, un jugador.

Si lo que buscas es un adicto a la adrenalina aventurera, este no es el signo del zodiaco para ti. Los capricornianos piensan a largo plazo, planean para el futuro y evitan esfuerzos arriesgados. Si quieres a alguien para establecerte, el amante capricornio es tu hombre. Su practicidad reservada puede parecer poco romántica, no esperes un hidromasaje en París o una lluvia de regalos extravagantes, pero cuando él esté listo para saltar a una relación contigo, te darás cuenta de que es un romanticón en el fondo.

La desventaja de un deseo de perfección es el miedo al fracaso. Tratar de no herir su, a veces, frágil ego Ellos tienden a estar en los detalles y ser planificadores financieros meticulosos con un agudo ojo puesto en el futuro. Si quieres a alguien con quien compartir un retiro, sal con un hombre capricornio.

6. Paso a paso

Los capricornianos son pacientes y si estás saliendo con uno, también tendrás que serlo. Están buscando un verdadero compromiso a largo plazo y que no rompan su corazón. La recompensa es que son grandes hombres de familia y compañeros dedicados. Los capricornio están libres de drama y no juegan jueguitos contigo. Como tienen los pies en la tierra y son prácticos por naturaleza, para ellos las cosa son reales o no son.