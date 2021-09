Misteriosa fiebre azota India y a niños. No obstante la crisis sanitaria que ha enfrentado India por el descontrol de casos de coronavirus que provocó el colapso del sistema de salud , ahora, el país ha elevado su alerta ante una misteriosa fiebre que está matando a los niños.

Autoridades sanitarias de distritos como Firozabad, Etah, Mathura, Kasganj, Agra y Mainpuri, aseguran que no es el COVID lo que provoca la misteriosa fiebre, sino el dengue, infección transmitida por el mosquito aedes aegypti y que al picar a su víctima provoca síntomas similares a los que los muertos tenían, como el dengue hemorrágico.

Los números de los niños hospitalizados por covid

Washington, 8 ago (EFE News).- Estados Unidos contabiliza 1.450 niños hospitalizados por covid-19, la mayor cifra en lo que va de la pandemia, advirtió este domingo el director de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, en inglés), Francis Collins. En una entrevista con el programa “This Week” de la cadena ABC News, Collins consideró que el país nunca debería haber llegado al punto en el que está, con un rebrote de los casos de coronavirus causados por la variante delta.

“Tenemos vacunas que sabemos son altamente efectivas y seguras y, sin embargo, la mitad del país todavía no está completamente vacunado”, se quejó el funcionario. Collins señaló que Estados Unidos está pagando “un precio terrible”, ante el rápido aumento de los casos, especialmente entre personas no vacunadas. “Casi todas las muertes son de personas no vacunadas. Y ahora son personas más jóvenes, incluidos niños”, alertó. Archivado como: Fiebre India niños muertos