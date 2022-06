Hay muchos tauro fenomenales. Es casi imposible sólo mencionar 20. Cualquiera nacido bajo el segundo signo del zodiaco ( 20 de abril- 20 de mayo) está forzado a ser observado. Este signo es representado por un toro y es regido por Venus, haciendo un dúo dinámico de perseverancia y sensualidad. El elemento de tauro es la tierra, lo cual los dota de amor a la belleza, el placer, el materialismo ocasional y una base sólida de armonía y familia. Si los hombres en esta lista son muestra de eso, ¡las chicas solteras necesitan empezar a buscar a hombres tauro solteros ahora!

Amante desmesurado de los retos. Cher lo dice como una verdadera tauro: “Las mujeres tienen que aprovechar su poder – Es absolutamente cierto. Simplemente es aprender a no aceptar el primer no. Y si no puedes ir todo derecho, simplemente vas doblando por las esquinas”. Para celebrar a las mujeres fuertes y a los padres devotos, aquí hay 20 tauros famosos que siempre amaremos:

1. Princesa Charlotte de Cambridge 2 de mayo

La muy anticipada bebé real, Charlotte Elizabeth Diana, es la tauro famosa más nueva y cuarta en la línea al trono británico. Esta hermosa recién nacida ha sido famosa desde el día en que fue concebida.

Su nombre es un tributo a la actual reina y a la fallecida princesa Diana, ambas mujeres poderosas, así que tiene un legado fuerte. Con padres como William y Kate para mantenerla en la tierra, estamos seguras que será emocionante verla crecer y convertirse en un mujer asombrosa.