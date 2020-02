Más provecho seguro salud: 5 pasos para aprovechar los beneficios

Una vez que compras tu seguro de salud, debes saber cómo sacarle el mayor provecho.

Tienes herramientas poderosas, servicios gratuitos y recompensas esperándote.

Te contamos cuáles son los cinco pasos a seguir para que puedas aprovecharlos a pleno.

¡Ya lo has hecho! Te has registrado, pagado tu primera factura y recibido tu kit de bienvenida (¡sí!). Si lees tu folleto de bienvenida, sabes que hay toneladas de ventajas de ser miembro de Oscar.

Si aún no lo has hecho, querrás seguir algunos pasos adicionales para aprovecharlas. Tienes herramientas poderosas, servicios gratuitos y recompensas esperándote. Vamos a prepararte.

Más provecho en seguro de salud: 5 pasos para aprovechar los beneficios

1. Obtén la aplicación de Oscar

La aplicación Oscar para iPhone y Android tiene todo lo que necesita para administrar tu salud este año. ¿Quieres hablar con un médico a las 3 de la mañana? Simplemente solicita una llamada en la aplicación y, generalmente, estarás en el teléfono con un doctor real, en unos 10 minutos.

¿Mencionamos que es gratis? También puedes usar la aplicación para verificar tu deducible, buscar un médico en nuestra red y acceder a tu tarjeta de identificación virtual.

2. Configura el pago automático

Si no pagas tus primas mensuales a tiempo, corres el riesgo de perder tu cobertura y quedar sin seguro por el resto del año.

Configura el pago automático en la aplicación de Oscar, y tus pagos se realizarán automáticamente el primer día de cada mes para que no tengas que preocuparte por perder un pago.

Ten tu tarjeta de débito o cuenta corriente y números de ruta a mano para configurar esto. También puedes llamarnos al 855-672-2755 para realizar un pago o activar el pago automático. ¡Estamos aquí para ayudar!

3. Sal a caminar

Sincroniza tus pasos con la aplicación de Oscar y comienza a ganar $ 1 por día cuando cumplas con tu objetivo de pasos diarios.

Puedes seguir tus pasos con Apple Health, Google Fit o tu rastreador de ejercicios favorito. Simplemente, toca el icono de pasos en la aplicación de Oscar para comenzar. Cobra una tarjeta de regalo de Amazon® en cualquier momento y comienza a comprar. ¡Te lo has ganado!

4. Programa tu examen físico anual

Querrás aprovechar tu beneficio físico anual gratuito para obtener una referencia sobre tu salud general y hablar con tu médico sobre cualquier inquietud.

Tu médico de atención primaria puede ayudarte a controlar tu salud durante todo el año. Si estás buscando a alguien nuevo, busca un médico que esté en Oscar en línea o en la aplicación. Cualquier médico que veas debe aceptar los planes Oscar para que estén cubiertos. Si necesitas ayuda, simplemente llame a tu Conserje y te ayudaremos a encontrar a alguien excelente.

Si eres un miembro de Nueva York, visita el Centro Oscar, nuestro nuevo centro integral de atención primaria en el centro de Brooklyn. Puedes realizar visitas de rutina, exámenes físicos anuales, análisis de sangre y eventos de bienestar solo para miembros.

5. Síguenos en las redes sociales

Sabemos que navegar en la web por atención médica puede ser un desafío, por lo que constantemente compartimos consejos y consejos de expertos en nuestras páginas sociales.

Ahí también es donde anunciamos nuevas funciones y eventos exclusivos para miembros. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram para mantenerte al tanto. (Consejo profesional: elige ‘Ver primero’ en el menú Following o Siguiendo en Facebook para no perderte nada).

Más provecho seguro salud: 5 pasos para aprovechar los beneficios

