5 mitos sobre características de Géminis para disipar

Géminis es uno de los signos del Zodíaco más volubles, así que a menudo sus características de son malentendidas. De hecho, tal vez te sorprendas al saber que muchos de los estereotipos de este signo son totalmente inmerecidos. Ya que los gemelos rigen el Zodíaco del 21 de mayo al 20 de junio, es el momento perfecto para repasar las características de Géminis verdaderas, ¡y disipar esos mitos!

Hay una razón por la que este signo es representado por los gemelos; de alguna forma literalmente son dos caras. Sin embargo, el término dos caras usualmente describe a alguien que es amable contigo en tu presencia, pero luego habla mal de ti a tus espaldas. En este caso, significa que son capaces de ver al mundo desde diferentes perspectivas.

1. No se puede confiar en ellos

Nos gusta decir volubles. Los gemelos tiene una tendencia a cambiar de idea abruptamente, pero eso no significa que no puedas contar con ellos cuando de verdad lo necesitas. Son excéntricos, Como mencionamos arriba, aquellos nacidos bajo el signo de Géminis tienden a cambiar de idea demasiado. También tienen muchos intereses distintos y no les agrada quedarse quietos, que algunas veces es confundido con ser soñadores o excéntricos. Recuerda, siempre hay una razón para sus locuras.