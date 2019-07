5 cosas que se saben sobre el operativo de detenciones de ICE

Se espera que para este domingo 23 de junio el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realice un operativo de detenciones de inmigrantes. La agencia desplegará agentes por todo el país para arrestar y deportar a aquellas personas que no estén autorizadas a permanecer en Estados Unidos, así lo informó The New York Times.

Este procedimiento forma parte de las políticas migratorias del presidente Donald Trump y resulta un operativo con una compleja logística que requiere planificación y la participación de una gran cantidad de personal. A pesar de que pueda presentar algunas fallas, la noticia ya ha despertado la inquietud de muchos inmigrantes en Estados Unidos.

5 cosas que se saben sobre el operativo