5 cosas que debes saber sobre salir con un hombre géminis

Él siempre está aprendiendo, el elemento de géminis es el aire, que tiene que ver con el cerebro. Él es intelectual, curioso, anhela la estimulación intelectual y siempre se está esforzando por aprender nuevas habilidades. También le encanta hablar y todos esos análisis lo convierten en excelente comunicador. ¡Eso siempre es un plus en una relación! Sin embargo, quizá esconda sus verdaderos sentimientos detrás de todas esas palabras.

Si un géminis te ha cautivado últimamente— o mejor aún, tú lo has cautivado—hay algunas cosas que necesitas saber antes de salir con un hombre que ha nacido bajo este signo volátil. El tercer signo del zodiaco abarca del 21 de Mayo hasta el día 20 de Junio y está representado por los gemelos.

2. Le encanta mezclar y mezclarse

Los gemelos simbolizan la naturaleza dual de géminis, pero también representa el deseo de interactuar con aquellos que los rodean. Él es exuberante, divertido, social, disfruta conocer nueva gente y muy seguido es el alma de la fiesta. Aunque es juguetón y enérgico, un hombre géminis enamorado no es el clásico que te enamorará con pasión intensa o gestos románticos grandes. Eso no significa que no le apasiones, pero su enfoque intelectual quizá pueda percibirse como uno sin emociones de vez en cuando.