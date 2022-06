5 cosas que amarás de un hombre tauro aventurero

¿Buscando una aventura primaveral? ¡Haz que sea un hombre tauro! Tauro, el toro, (¿ves a donde lleva eso?) rige el zodíaco del 20 de abril al 20 de mayo. Es un signo de tierra, y las características de tauro incluyen fuerza, perseverancia y físico. Jaime Dornan, de 50 Shades of Gray, adoptó su rol de Christian Gray como un tauro típico. Contó a EW: “Crecí en un lugar muy liberal. No estoy diciendo que teníamos un cuarto de juego, pero no estoy sorprendido por ello [el sexo en el libro]. Es esencial para contar la historia. No puedo creer en filmes que no invoquen el lado sexual de ello”. Otros tauro sexys incluyen a George Clooney, Channing Tatum y Enrique Iglesias. ¿Todavía necesitas convencerte? ¡Aquí hay 11 cosas que amarás de un tauro aventurero! 1. Su objetivo es complacer

Todas hemos escuchado eso antes, pero un hombre tauro no lo considera buen sexo a menos que te complazca. No hay tal cosa como mucho sexo para estos chicos. Tienen una lujuria insaciable por la vida y por la lujuria misma. La sensualidad es una de las mejores características de tauro. Un perfume agradable, un toque suave y el sabor de tu piel lo volverán loco de deseo.

2. Es un amante vigoroso

Los hombres tauro son seres físicos (¿Channing Tatum, alguien?) y llevan esa energía física al cuarto con creces. ¿Recuerdas la sensualidad? Él equilibra toda esa energía taurina con una verdadera valoración de lo que una mujer quiere.

3. Toma su tiempo Un hombre tauro no solo tiene su mirada en el premio; disfruta de ese viaje de la misma forma y no tiene prisa por llegar a la meta. Él siente orgullo de su trabajo y eso incluye el dormitorio. Él ve el sexo como un arte y está dispuesto a perfeccionar sus obras. Si estás comenzando a sentirte intimidada, ¡relájate! Incluso con todos sus sentidos a toda marcha, un hombre tauro es fácil de complacer. Ama el sexo, ama darte placer y ama divertirse mientras lo hace.

4. Él no jugará juegos mentales

Aunque él no es enemigo de los juegos en el cuarto, no es manipulador. Es extremadamente directo y aprecia lo mismo de ti. Aunque ambos sepan que es una aventura, para él no solo será sexo. Él tendrá vino y una cena y llevará el romance.

