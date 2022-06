5 consejos para salir con una Géminis

Géminis reina desde el 21 de mayo hasta el 20 de junio. Resulta que tenemos unas ‘mellizas’ en nuestro personal aquí en Mundo y las hemos estado estudiando para entender mejor lo que hacen estas criaturas verdaderamente únicas. Queríamos saber qué pasa a la hora de relacionarse con una geminiana, así que hemos obtenido 20 cosas que necesitas saber sobre las citas con estas gemela s.

No son compatibles con todo el mundo, pero cuando lo son, es un signo maravilloso. Y, para los que no creen en la astrología, vaya esta cita de Arthur Clarke sobre el tema: “Yo no creo en la astrología; soy Sagitario y somos escépticos.”

5. Les encanta hablar.

¡Hablar, hablar y hablar! En serio, incluso no tendrás que escuchar activamente todo el tiempo porque parte del placer que Géminis recibe de hablar es escucharse a sí misma. Es el alma de la fiesta, y le gusta ir a fiestas. Por esta razón, quizá quieras considerar sus preferencias de socialización y determinar si estás bien estando a la sombra de su compañera en las fiestas o confiarás en ella si acude sin ti.