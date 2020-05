4 Signos de alarma para saber si tienes COVID-19.

Coronavirus: Cuidados y tratamiento en casa vs. ir al hospital.

Cómo saber si tienes que acudir al médico o quedarte en casa en caso de sospecha de síntomas de COVID.

Ya hemos escuchado sobre los síntomas del Coronavirus, pero poco sabemos del tratamiento que se debe llevar a cabo y del cuidado para minimizar los riesgos de contagio.

Aquí te decimos cómo debes monitorear los posibles síntomas, cómo aislarte de la forma adecuada y cuándo debes buscar ayuda profesional.

Estos son los 4 signos de alarma del COVID-19. Si los estás experimentando debes buscar ayuda médica INMEDIATAMENTE

Fiebre alta Tos, dolor de garganta y dificultad para respirar Pérdida del olfato y del gusto Vómito o diarrea

El siguiente paso es solicitar la prueba que puedes coordinar con los departamentos de salud locales o estatales, o laboratorios comerciales que tengan pruebas autorizadas por la administración farmacéutica y de alimentos de los Estados Unidos.

Los CDC han desarrollado un nuevo kit de prueba de laboratorio para determinar pacientes del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2), que ha sido el antecedente del COVID-19. Esta prueba está diseñada para usarse con muestras respiratorias superiores e inferiores. Estas pruebas se han distribuido en Estados Unidos, mientras los CDC continúan realizando las pruebas iniciales.

Si tienes seguro de salud, compañías como Oscar Health, están ofreciendo la prueba gratis a las personas con prioridad, ya que la mayor preocupación hoy en día es la escasez de la prueba y los costos de esta. Para aquellos que necesitan tratamiento, Oscar también ha eximido el costo relacionado con la enfermedad entregada por proveedores dentro de la red hasta el 31 de mayo de 2020. Además, tiene atención telefónica las 24 horas del día.

Ahora hablemos del cuidado que debes hacer por tu parte. Nadie quiere estar contagiado por el COVID-19 así que lo más seguro en este caso es el aislamiento ya que el virus se propaga principalmente de persona a persona, a través de gotas de saliva producidas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.

Estas gotitas pueden caer en la boca o la nariz de las personas cercanas o posiblemente ser inhaladas a los pulmones.

Estudios recientes han indicado que el COVID-19 puede ser transmitido incluso por personas que no muestran síntomas.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL EN LA CALLE

Manténte al menos a 6 pies (aproximadamente 2 brazos) de otras personas

No hagas reuniones grupales

Manténte alejado de lugares concurridos

Utiliza tapabocas o máscaras desechables y, si las reutilizas, lávalas cada vez que las uses

La máscara o tapabocas debe cubrir la nariz y la boca y debes usarla si estás cerca de otras personas o animales.

No necesitas usar la máscara si estás solo. Si tienes dificultad para respirar y no puedes usar el tapabocas, busca otra manera de toser. Por ejemplo, tapando la boca con la parte interior del brazo.

Las máscaras para la cara no se deben colocar en niños pequeños menores de 2 años, en personas que tengan problemas para respirar o en personas que no puedan quitar la cubierta sin ayuda.