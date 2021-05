30 marcas que usan Animal Testing, sus productos y evitarlos

¿Por qué las marcas testan en animales? Existen muchas razones por las que las marcas de maquillaje, de cuidado personal o incluso de ropa testan en animales; sin embargo, si una marca testea en animales quiere decir que sus prácticas son consideradas como poco humanas; por quizá quieras saber cuáles son los productos testeados en animales. En la lista de marcas que realizan pruebas en animales existen grandes emporios, marcas de cosméticos y empresas en donde la mayoría de los productos son para cuidado personal, pero una de las preocupaciones actuales es distinguir cuáles son estas para buscar una alternativa cruelty free. ¿Qué marcas hacen pruebas en animales y por qué no son cruelty free? Las pruebas con animales han sido una práctica muy utilizada desde hace muchos años, y la mayoría de las grandes empresas han recurrido a esta práctica debido a que desean comprobar la calidad de sus productos de una forma segura para los humanos. Hoy en día, cada día es más larga la lista de las empresas que se apegan a la filosofía de cruelty free, que no utilizan a animales para comprobar la calidad de productos que son considerados como esenciales, y que son completamente libres de crueldad. A continuación, te presentamos algunas empresas que aún testan en animales:

Always Aún falta un largo camino para que Always se convierta en una marca libre de crueldad animal. Esto puede deberse a varios motivos; por ejemplo, al hecho de que vende sus productos en China, donde la ley exige que se realicen las pruebas en animales para comprobar la calidad de los productos. Always es una empresa de cuidado personal de la que depende la higiene y la comodidad de muchas mujeres; sin embargo, no debe pasarse por alto que es una de las compañías que encabezan la lista de empresas que experimentan con animales.

Amway En definitiva, Amway utiliza a los animales en sus procesos de producción; esta es una compañía multinivel que se especializa en la venta de cosméticos, cuidado de la piel, del cabello y del cuerpo, además de ofrecer fragancias que han requerido pruebas con animales para salir al mercado. La marca Amway es muy reconocida en todo el mundo, pero los productos que tiene a la venta se encuentran en la lista de las mercancías que experimentan en animales para comprobar que se cuente con la certeza de que no causarán una reacción adversa en humanos.

Avon Avon es una de las empresas más grandes del mundo, pero al igual que en el caso de Always, su cadena de producción y su mercado también se encuentran en China, por lo que sería difícil que se convierta en una empresa libre de crueldad animal, al menos en el futuro próximo. Avon tal vez no esté en la lista de productos libres de crueldad animal, pero se coloca como una de las grandes compañías que podrían darse a la tarea de, al menos, intentar apegarse a la filosofía de cruelty free en ciertas áreas.

Balenciaga Las marcas que testan en animales no necesariamente son aquellas que se especializan en productos de necesidad básica, y Balenciaga es el ejemplo perfecto de una empresa que realiza prueba en animales para sacar al mercado sus productos, en este caso, sus fragancias. La mayoría de las compañías especializadas en fragancias testan en animales para analizar cuáles son las reacciones adversas y así comprender cuáles son los riesgos, de haberlos, en el lanzamiento de un producto determinado.

Bic Bic es una compañía conocida por sus productos básicos y variados. En este caso, Bic se encuentra entre las marcas que no son recomendadas, ya que se encuentran aún muy lejos de ser consideradas ‘cruelty free’, especialmente cuando se trata de rasurados. Esta es de las marcas de cuidado personal que dan un ejemplo claro de crueldad animal, y múltiples organizaciones en pro de una cultura cruelty free han abogado por un cambio en la práctica de Bic; sin embargo, hasta el momento no se han podido evitar algunas de sus prácticas.

Bobbi Brown Bobbi Brown es una exitosa compañía de maquillaje, quizá una de las marcas de maquillaje que más éxito tiene en el mundo. Al igual que las fragancias, cremas y otros productos de cuidado personal, Bobbi Brown ofrece una línea de maquillaje que requiere de pruebas en animales. En teoría, esta marca podría ser consideraba como libre de crueldad animal; no obstante, su línea de producción y el alcance que tienen sus productos en el mercado asiático, específicamente en China, por ejemplo, han derivado en que las pruebas en animales sean prácticamente necesarias.

Calvin Klein Aunque la línea de productos de Calvin Klein es amplia y algunos de ellos son cruelty free, las fragancias y la línea de maquillaje de la compañía se encuentran en la lista de empresas que aún testan en animales para comprobar la eficacia de sus productos. Las marcas que realizan pruebas en animales no siempre son compañías pequeñas o catalogadas como esenciales; de hecho, Calvin Klein es de las marcas que más ganancias tienen y más productos de lujo ofrecen, lo que hace preguntar si aún es necesario conservar algunas de las prácticas actuales.

Colgate Para que una compañía sea incluida en la lista de marcas libres de crueldad animal, es necesario que cumplan con al menos tres requisitos, entre los que se encuentran: que la marca no prueben sus productos o los ingredientes de estos en los animales. Además, tampoco deben permitir que una marca ajena realice pruebas que dañen a animales en su nombre, ni vender sus productos en un país donde la ley exige a las marcas continuar con estas prácticas, por eso, aunque una compañía asegure ser cruelty free, lo ideal es informarse a profundidad.

Dior Las fragancias, el maquillaje y la línea de cuidado personal de Dior tienen algo en común: todas experimentan con animales, aunque estén entre las marcas que más presupuesto tienen, lo que hace suponer que, en su línea de producción actual y futura, no se contempla abandonar esta práctica. Una vez más, el factor que más juega en contra de Dior para cimentarse como una compañía libre de crueldad es que mantienen relaciones comerciales en China; por lo tanto, continuará estando dentro de las marcas que testan en animales, aunque no sea por decisión propia.

Estée Lauder ¿Algún día entrará Estée Lauder en las marcas cruelty free? Probablemente sí, y es que la marca se ha comprometido a eliminar la explotación de los animales, quienes actualmente sirven como medio para confirmar que los productos que vendan sean aptos para el consumo humano. Por lo tanto, es posible que muy pronto la práctica de probar los productos en animales sea completamente erradicada, dando paso a que Estée Lauder se añada al selecto grupo de empresas cruelty free en el mundo.

Gillette PETA ha alzado la voz para dejar en claro que Gilette sí realiza prueba con animales, y que está entre las marcas que el consumidor debe evitar; sin embargo, esto resulta complicado en un mercado en el que algunos bienes y servicios son de primera necesidad. Se ha hecho ya un listado de todas las marcas que testan en animales, con el objetivo de exigirle a las autoridades detener la explotación de los animales, lo que representa la oportunidad de abrir nuevas puertas y oportunidades hacia la adopción de mejores técnicas de producción.

John Frieda John Frieda es una compañía que tiene algunos factores en contra para ser 100% cruelty free: no solo vende sus productos en China, sino que se ve obligada a testar con animales por cuestiones legales, aunque se sabe que sus ingredientes no son probados en los animales. Si las pruebas animales son requeridas por la ley, es posible que John Frieda no pueda hacer mucho al respecto de la protección animal, pero el hecho de que esta sea una filial de Kao, una empresa conocida por testar en animales, hace que el camino hacia el cuidado de los animales sea poco prometedor.

L’Oreal L´Óreal no es completamente cruelty free, pero sí está entre las marcas que se ha esforzado para dar los pasos hacia la adopción de una filosofía libre de crueldad animal. De todas las compañías de maquillaje que integran esta lista, esta es una que se ha esmerado en el cuidado de todos los procesos. Desde 1989, LOreal adoptó una serie de pasos para reducir al máximo las pruebas en animales, por lo que no realizan pruebas que puedan ser consideradas nocivas para estos, siempre garantizando que no decaiga la calidad de sus productos de belleza.

Lacoste Las fragancias Lacoste, al igual que muchas otras, se basan en el testeo con animales para llevar a cabo su producción, por lo que está entre las marcas que aún se basan en esta antigua práctica. Lacoste testa en animales y es una marca que parece no adoptará en sus procesos una filosofía cruelty free. Sin duda, el hecho de que Lacoste sea reconocida por estar entre las marcas que testan en animales no ha contribuido con su popularidad, en especial entre la comunidad vegana y los protectores de los derechos de los animales.

Lysol No, Lysol, a pesar de ser uno de los productos más usados, no es cruelty free. Quizá lo que hace que su consumo sea indispensable para el cuidado personal y para que los espacios se mantengan limpios es su eficacia, pero será complicado encontrar a Lysol entre las empresas que no testan en animales. Como marca, es posible que las pruebas basadas en animales sean requeridas en la mayor parte de la variedad de productos que ofrecen, pero no en todos ellos. Es posible que existan algunas opciones en el mercado que no testan con animales, información que es posible encontrar en su sitio web.

MAC De las compañías de cosméticos que integran esta lista, MAC es de las más famosas y exitosas, pero no por eso quiere decir que sean catalogada como cruelty free. Recurrir a marcas de maquillaje que testan en animales cada vez es más visto como una opción negativa. Si lo que buscas es un maquillaje cruelty free, entonces quizá quieras dirigir la mirada hacia otros mercados. Es posible encontrar marcas que no realizan pruebas en animales, pero PETA, en su página web, se ha encargado de evidenciar las pruebas con animales realizadas por MAC.

Nivea En esta lista de empresas que testan en animales no puede faltar Nivea. Su línea de cuidado personal está dentro del mercado de marcas que no se caracterizan por el cuidado del medio ambiente o de los animales. Esto ha sido de la atención de PETA, que ya ha declarado entre sus intenciones comprobar que Nivea testea en animales y que no reparará en exigirle que destine una parte de su presupuesto al cuidado del medio ambiente y de los procesos de producción que lleva a cabo.

Mary Kay Mary Kay es una marca de maquillaje que destaca por sus ventas multinivel y por contar con el agrado de una gran parte del público. En su sitio web, indican que su filosofía es libre de crueldad con el medio ambiente y con los animales, pero aún no es considerada cruelty free. Esto se debe a que tanto su línea de cuidado para la piel como maquillaje y fragancias requieren, en algunos casos, garantizar que la fabricación de cada producto se apegue a las leyes de ciertos países; así, Mary Kay continúa estando entre las empresas que testan en animales.

Palmolive Palmolive es una marca que puede encontrarse en casi todos los rincones del mundo, o al menos de América. La mala noticia es que aún no se encuentra libre de crueldad animal, pero el lado positivo es que, si bien testan en animales, cada vez dan más pasos hacia ser catalogada como cruelty free. En los últimos años, Palmolive, una compañía especializada en productos de cuidado personal, se ha comprometido a dejar de probar en animales para mostrar un lado más humano en sus procesos y ser catalogada como una empresa con procesos libres de crueldad.

Rexona Rexona está entre las compañías que aún no consiguen una certificación cruelty free, ya que experimentan con animales en algunos de sus productos, y aunque la organización PETA se ha encargado de ubicarla como cruelty free, aún no lo es. Una vez más, esto se debe a que muchos de los productos Rexona o se fabrican o se venden en China; ante esta situación, se encuentran prácticamente atados de manos, ya que al ser una línea de cuidado personal, tienen una gran demanda en todo el mundo.

Wet n Wild Quizá Wet n Wild sea una de las marcas de cosméticos que más cuidado han puesto en la búsqueda por lograr una certificación 100% cruelty free. En su sitio web, aseguran que no testan en animales y que no tienen la intención de incurrir en dicha práctica. Así, han tenido mucho cuidado en proceder de manera legal, ecológica y amigable con los animales; así, en esta ocasión, podría considerarse a Wet n Wild como una empresa que ha puesto especial cuidado y esmero en adoptar una filosofía de cruelty free.

Unilever No, Unilever no es cruelty free. Aunque es una de las compañías más importantes de todo el mundo, aún no ha llegado al punto en que se considere entre las empresas libres de crueldad animal. Esto podría deberse a muchos motivos, principalmente al alcance de su mercado. De todas las marcas que integran este listado, Unilever es una de las que más presencia tienen en el mundo, por lo que no es de extrañar que algunos países le exijan realizar pruebas en animales para cumplir con leyes específicas que pretenden beneficiar a los consumidores finales.

Vera Wang Vera Wang ha conseguido mucho éxito como empresaria y diseñadora de vestidos, especialmente de novias, pero, en la práctica, su éxito ha traído como consecuencia el lanzamiento de otro tipo de productos, como las fragancias. Al igual que otros productos del mismo tipo, Vera Wang continúa siendo una de las compañías que testan en animales, por lo que si bien su línea de vestidos es libre de crueldad, es muy posible que se encuentre lejos de consagrarse como una compañía enteramente cruelty free.

Yves Saint Laurent Con mucho esmero, Yves Saint Laurent ha tenido mucho cuidado en sus declaraciones y ha evitado dar muchos detalles para confirmar si testan en animales o son una compañía cruelty free; sin embargo, algunos sitios web han dado con información clave que pone a la empresa bajo los reflectores. Especializada en productos de belleza y cuidado personal, Yves Saint Laurent continúa utilizando tests en animales, por lo que se encuentran muy lejos de integrar el selecto grupo de empresas que han adoptado la filosofía cruelty free.

Yves Rocher Otra gran empresa de cuidado personal es Yves Rocher, y aunque han declarado que desde 1989 no testan en animales, las pruebas que han salido a la luz indican lo contrario. Y no es que Yves Rocher sea una empresa en la que no se adaptan a los cambios, sino que sus relaciones comerciales no favorecen la adopción de una cultura cruelty free. Así, aunque la empresa diga lo contrario, al vender sus productos en China se puede asegurar que está entre aquellas marcas que testan en animales, por lo que es muy posible que sus productos permanezcan dentro de esta línea de producción.

Victoria’s Secret De acuerdo con la organización PETA, uno de los secretos mejor guardados de Victoria’s Secret es que aún testan en animales, a pesar de contar con una gran popularidad entre el público mundial. Si bien entre las especialidades de la marca se encuentra la ropa, también venden otro tipo de productos. Entre estos destacan cremas y fragancias que suelen requerir, como parte de su proceso de fabricación, el testeo en animales. Hasta el momento, la compañía no parece haberse pronunciado al respecto, por lo que la duda permanece: ¿Algún día podrá catalogarse a la empresa como cruelty free?

Sensodyne De acuerdo con PETA, Sensodyne está en la lista de empresas relacionadas con el cuidado de la higiene bucal que aún testan en animales; la invitación general ha dirigido al público a evitar su uso y su consumo, pero, ¿es esto posible? Tal vez Sensodyne no sea libre de crueldad animal, pero sí ofrece una línea de productos de cuidado bucal especializados y para todas las edades, por lo que las pruebas en animales podrían permanecer por un tiempo más.

Procter Gamble Procter Gamble asegura ser una empresa cruelty free; de acuerdo con su sitio web, desde hace ya algunos años Procter Gamble ha parado la práctica de testar en animales, pero eso no significa que puede ser considerada cruelty free. Al tener parte de su cadena de producción en China, Procter Gamble debe asegurarse de seguir las leyes dispuestas por dicho país, y aunque ha asegurado apegarse a estándares cruelty free, la realidad es que Procter Gamble aún está lejos de alcanzar al 100% dicha categoría.

Ponds Al igual que Procter Gamble, Ponds se ha visto bajo los reflectores, al declarar una información en su sitio y realizar prácticas contrarias en la vida real. Tanto Procter Gamble como Ponds se han apegado a una filosofía cruelty free en el papel, pero ¿es realmente así? Aunque aseguren lo contrario, Ponds aún continúa siendo catalogada como una compañía que testa en animales, y esto se debe a que, fuera de Estados Unidos, sus costos de producción se reducen, pero también lo hace su autonomía para ser 100% libre de crueldad.