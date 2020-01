Se estrella un avión en lucha contra el fuego en Australia.

El accidente deja tres muetos al estrellarse un avión cisterna que combatía los incendios forestales.

Los tres muertos eran residentes en Estados Unidos.

Tragedia aérea en Australia, mueren tres estadounidenses que ayudaban a apagar los incendios forestales.

Tres personas murieron el jueves en Australia al estrellarse un avión cisterna Hercules C-130 cuando combatía los incendios forestales en la región de Snowy Monaro, en el estado de Nueva Gales del Sur, según las autoridades.

La primera ministra de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, confirmó las muertes y el siniestro en declaraciones a periodistas, mientras Australia trata de gestionar una temporada de incendios sin precedentes que ha dejado una gran devastación.

“Lo único que tengo de los reportes sobre el terreno es que el avión cayó, se estrelló y hubo una gran bola de fuego asociada con ese choque”, dijo el comisario del Servicio Rural de Bomberos Shane Fitzsimmons.

Las tres personas que iban a bordo residían en Estados Unidos.

Tres tripulantes estadounidenses murieron en Australia después de que un avión tanque se estrelló en el estado de Nueva Gales del Sur, donde los incendios continúan sin control. https://t.co/YWix5sGoGn — CNN en Español (@CNNEE) January 23, 2020

“Por desgracia, todo lo que hemos podido hacer es localizar los restos y el lugar del siniestro y no hemos podido localizar ningún sobreviviente”, dijo.

Más de 1.700 voluntarios y profesionales combaten las llamas sobre el terreno, dijo Berejiklian. Cinco de los fuegos activos tenían “nivel de aviso de emergencia”.

This is the firefighting plane that is feared crashed in Southern NSW today. Named “ZEUS”, it’s a Coulson Aviation Hercules C-130, which was operating out of Richmond RAAF base. Awful news. @10NewsFirst pic.twitter.com/Ghq4MJQpEL — Daniel Sutton (@danielsutton10) January 23, 2020

También el jueves, el aeropuerto de Canberra cerró por los incendios cercanos y se instó a los residentes en la capital del país a quedarse en un lugar seguro.

“El incendio se está moviendo deprisa y hay varios cortes de carreteras en la zona. Por favor, eviten la zona”, indicó en un tuit la policía de tráfico.

Las autoridades recomendaron a los residentes de otros suburbios de Canberra que abandonaran la zona de inmediato.

BREAKING: Gladys Berejiklian confirms three people have died after a firefighting plane crashed. Plane contracted by the NSW RFS https://t.co/84KmvuMI1E — Josh Butler (@JoshButler) January 23, 2020

