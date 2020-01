Un político iraní de la provincia de Kerman, Ahmad Hamzeh, ha anunciado un ‘premio en efectivo’ de $ 3 millones para cualquiera que mate al presidente Donald Trump, según el Daily Mirror.

Kerman es la provincia natal de Qassem Soleimani, el comandante de Quds que fue asesinado en un ataque aéreo ordenado por Trump.

Ahmad Hamzeh, orador parlamentario, les dijo a los legisladores: “Pagaremos un premio de tres millones de dólares en efectivo a quien mate a Trump”.

En un discurso incendiario, Hamzeh prometió que Soleimani sería más peligroso para Estados Unidos muerto que vivo, ya que los iraníes buscan vengar su muerte.

“#ÚLTIMA HORA. El político Ahmad Hamzeh anuncia: $3 millones de recompensa a quien mate al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pide la salida de Irán de la NPT (Tratado de No Proliferación). Pide llevar adelante explosiones nucleares, misiles de larga distancia y bases militares y barcos de guerra como objetivos”.

#BREAKING Iranian MP Ahmad Hamzeh announces: -$3 mn reward for anyone who kills U.S. President Donald Trump -calls for #Iran to exit the NPT -carry out nuclear explosions -seek long-range missiles capable of delivering unconventional warheads -target U.S. military bases, warships pic.twitter.com/TJKVRM8Fz2

También desestimó el pretexto de la administración Trump de asesinar a Soleimani en un ‘ataque preventivo’ porque estaba conspirando para matar estadounidenses.

“¿Estarán a salvo sus embajadas en la región? Si sus embajadas están conspirando para matar a nuestros inocentes, ¿podemos destruirlos?”, dijo.

“¿Sus bases y centros militares en la región son benevolentes o perjudican a las naciones? ¿Se nos permite destruir todas sus bases en un ataque preventivo?”, continuó.

“Un político iraní ofreció $3 Millones de recompensa a “quien mate” al presidente de US, Donald Trump, para vengar el asesinato de un importante general. Ahmad Hamzeh hizo la oferta en beneficio de la gente de Kerman, hogar y último lugar de descanso del General Qasem Soleimani”.

An Iranian lawmaker offered $3m reward to “anyone who kills” US President Donald Trump to avenge assassination of a top general. Ahmad Hamzeh made the offer on behalf of people of Kerman, hometown and final resting place of Major Gen Qasem Soleimani. @realDonaldTrump @StateDept pic.twitter.com/Y6cJwzmw6q

