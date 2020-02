275 años de cárcel para hispano que abusó de niños de su familia

Un juez de California ha condenado a 275 años de prisión al latino José Placencia Iñiguez, quien fue hallado culpable de abusar sexualmente por años de por lo menos cinco miembros de su familia, indicó este martes la Fiscalía de Distrito del Condado de Sacramento.

Steven Gevercer, magistrado de la Corte Superior de Sacramento, emitió la sentencia contra el hombre, de 42 años, que fue encontrado culpable de más de una docena de cargos relacionados con abuso sexual a menores de edad.

El caso contra Placencia se inició en 2015 cuando dos víctimas revelaron el abuso sexual, que se dio cuando ellas eran menores de edad. En 2017, tres miembros más de la familia revelaron que el acusado los había agredido sexualmente cuando tenían entre 7 y 12 años.

Durante la investigación, Placencia huyó a México, donde posteriormente fue arrestado y extraditado a Estados Unidos en 2019 para enfrentar los cargos.

Los 275 años de condena corresponden a la culpabilidad en ocho cargos por cometer a actos lascivos contra niños menores de 14 años, cinco cargos de cometer actos lascivos usando amenazas, fuerza, coacción o miedo contra niños menores de 14 años, y un cargo adicional por cometer un acto lascivo contra un niño de 14 o 15 años.

El jurado también consideró cierta la acusación de que Placencia cometió los delitos contra más de una víctima.

El acusado, que enfrentaba una sentencia máxima de hasta 325 años, no sería el único convicto de agresión sexual que recibió una condena tan abultada por agresión sexual en los últimos días en el condado de Sacramento.

La Fiscalía informó este martes que Vladimir Sinigur fue sentenciado a pasar 250 años en la cárcel tras ser hallado culpable de agredir sexualmente a tres niños de 4, 6 y 7 años de edad. Los abusos ocurrieron en 2016, según la acusación de la Fiscalía de Sacramento.

Según la acusación, Sinigur le dijo en 2018 a un miembro de la familia que había estado abusando de los niños, y la persona denunció al hombre a las autoridades.

