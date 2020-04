La semana pasada, más de 4,4 millones de trabajadores despedidos por el coronavirus solicitaron beneficios de desempleo.

La semana pasada, más de 4,4 millones de trabajadores despedidos por el coronavirus solicitaron beneficios de desempleo en los Estados Unidos, a medida que los recortes de empleos aumentaron en una economía que sigue sin cerrar, dijo el gobierno este jueves.

Aproximadamente 26 millones de personas han solicitado ayuda por desempleo en las cinco semanas desde que el brote de coronavirus comenzó a obligar a millones de empleadores a cerrar sus puertas.

Aproximadamente uno de cada seis trabajadores estadounidenses ha perdido su empleo desde mediados de marzo, con mucho la peor serie de despidos registrados. Los economistas han pronosticado que la tasa de desempleo para abril podría llegar al 20%.

La enorme magnitud de los recortes de empleos ha sumido a la economía estadounidense en la peor crisis económica desde la Gran Depresión de la década de 1930. Algunos economistas dicen que la producción de la nación podría reducirse en dos veces la cantidad que hizo durante la Gran Recesión, que terminó en 2009.

Las dolorosas consecuencias económicas de los cierres relacionados con el virus han provocado protestas furiosas en varias capitales estatales de las multitudes que exigen que las empresas reabran.

Algunos gobernadores han comenzado a aliviar las restricciones a pesar de las advertencias de las autoridades de salud de que puede ser demasiado pronto para hacerlo sin provocar nuevas infecciones.

En Georgia, los gimnasios, peluquerías y boliches pueden reabrir el viernes. Texas ha reabierto sus parques estatales.

Sin embargo, esas reaperturas dispersas no conducirán a muchas recontrataciones, especialmente si los estadounidenses son demasiado cautelosos para abandonar sus hogares.

La mayoría de las personas dicen que prefieren las órdenes de quedarse en casa y creen que no será seguro levantar las pautas de distanciamiento social en el corto plazo.

Y es probable que haya más despidos de muchas pequeñas empresas que han intentado pero no han recibido préstamos de un programa de ayuda federal.

El número total de personas que reciben beneficios de desempleo ha alcanzado un récord de 16 millones, superando el máximo anterior de 12 millones establecido en 2010, justo después de que terminó la recesión de 2008-2009.

Esta cifra refleja a las personas que han logrado navegar por los sistemas de aplicaciones en línea o telefónicas en sus estados, han sido aprobadas para recibir beneficios y en realidad están recibiendo cheques.