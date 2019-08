Veintiséis personas fueron arrestadas por bloquear el tránsito en un pueblo de Vermont como parte de una protesta que comenzó como un evento en apoyo a los derechos de los inmigrantes, informó el jueves la policía.

Los arrestados la tarde del miércoles fueron acusados de ser “agitadores que se negaron a dispersar” y fueron liberados horas después cuando les emitieron citatorios, informó la policía de Hartford.

El evento, organizado por el grupo Rise! Upper Valley, se llevó a cabo en respuesta a los reportes de arrestos en semanas recientes de inmigrantes sin autorización a estar en Estados Unidos por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza, reportó el periódico The Valley.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indicó que 18 personas fueron arrestadas en la región entre el 29 de julio y el 1 de agosto.

Arrestaron a los manifestantes después de que estos bloquearon la intersección de la Ruta 5 federal y la Ruta 14 estatal, deteniendo la circulación durante varias horas.

ICE visita planta avícola y arresta a varios en Carolina del Norte

Agentes de ICE efectuaron siete arrestos de inmigrantes, todos hispanos, en una planta avícola en Carolina del Norte, informaron las autoridades.

De acuerdo con The News Herald, agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) estuvieron en el condado de Burke, en Carolina del Norte, este miércoles e hicieron varios arrestos en una compañía local.

#immigration rally in Hartford #Vt floods the streets blocking routes on and off Interstates 91 and 89. pic.twitter.com/bTDdLPZqrb

— Vanessa Palange (@Vanestigates) August 14, 2019