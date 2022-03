LO ÚLTIMO: Estados Unidos lanza ‘severa’ advertencia a estadounidenses en medio de las tensiones con Rusia

Rusia responde a ‘ataques’ de múltiples países

Después de meses de tensiones, Rusia invadió hace diez días Ucrania y comenzó a bombardear las principales ciudades, provocando más de dos mil civiles muertos, según cifras provisionales del Servicio Estatal de Emergencia ucraniano, y la huida de más un millón de personas, de acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Rusia respondió a las acciones de múltiples países. “El Gobierno de la Federación Rusa elaborará en dos días una lista de Estados extranjeros que cometen acciones no amistosas contra la Federación Rusa, entidades legales e individuos rusos”, señala un decreto de Vladimir Putin recogido por Vanguardia. El presidente ruso afirmó el sábado que no hay nada que justifique la imposición de la ley marcial en Rusia en este momento. “La ley marcial se impone en un país… en caso de agresión externa, incluso en áreas específicas de hostilidades, pero no tenemos tal situación y espero que no la tengamos”, declaró de acuerdo con AP.