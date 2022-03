La lista de mercancías que no podrían ser exportadas incluye cientos de productos, como plásticos y soldaduras, herramientas y troqueles, aeronaves y drones, aleaciones metálicas y de uranio, equipos relacionados con la industria nuclear, así como robots para ciertas tareas.

Además, múltiples categorías de circuitos integrados, sistemas de control térmico, semiconductores, computadoras, entre muchos otros productos no serán exportados a estos países por la actual guerra. Estas exportaciones requieren un permiso que sólo se concede luego de la revisión de un comité, apunta Agencia Reforma.

MÉXICO SEGUIRÁ COMPRÁNDOLE A RUSIA

El Presidente justificó su decisión al advertir que México no es autosuficiente en la producción de fertilizantes y que hay plantas chatarra, como la de Agronitrogenados, que no han podido echarse a andar. De ser publicado en el Diario Oficial de la Federación este acuerdo, no será posible otorgar nuevos permisos para exportar a Rusia o Bielorrusia.

Además, se cancelarán los que ya se hubieran expedido, de acuerdo con Agencia Reforma. Unos 5.3 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa hace una semana, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas.