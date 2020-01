Página

Empezó un nuevo año y es probable que una de tus metas para el 2020 es conseguir un giro saludable en tu vida.

Tanto si ya lo vienes haciendo regularmente como si este es el año del cambio, tenemos algunas ideas para ti.

Sigue estas 5 formas de convertir tu nuevo año en el más saludable de tu vida.

¿Quieres poner en práctica la idea de un 2020 más saludable de verdad? ¡Que este año lo sea realmente! Que te lo hayas propuesto ya es el primer paso, pero quizá estas 5 ideas te ayuden a conseguirlo.

Todos tenemos metas para los 12 meses que siguen a la fiesta de fin de año. Perder peso, ponerse en forma, hacerse los chequeos médicos pendientes desde hace mucho, ser más optimistas, tener un tiempo para uno mismo. ¿Verdad?

Bueno, si deseas que este año 2020 marque la diferencia, checa estos 5 puntos y ¡toma las riendas de tu bienestar!

Propónte hacer más ejercicio, pero antes… consulta a tu doctor

No hay que empezar la casa por el tejado, así que antes de calzarte tu equipo deportivo favorito, ve a visitar a tu médico de confianza y pídele un chequeo completo y general para saber en qué estado estás.

Cuéntale que quieres hacer el deporte o la rutina que deseas y pregúntale todas tus dudas al respecto. Sigue los consejos que te dé.

Seguramente, si estás excedido de peso, te va a recomendar una consulta con un nutricionista para que tu salud mejore al mismo tiempo que aprendes a comer correctamente.

Hazte un plan divertido y motivador

Ya estás listo, ahora tienes que motivarte, pero no para una semana, sino una motivación que te lleve hasta el 2021 superándote cada día.

Por ejemplo, el plan de los 10.00o pasos al día es algo muy positivo. Si te suena un poco abstrato, 10.000 pasos son como 5 millas por día. No es tanto pero sí suficiente como para hacer que todo en ti esté en marcha.

No vayas a comprarte una caminadora… lo perfecto es que puedas hacer esta distancia en el exterior, así, de paso, te oxigenas y te diviertes. ¡Sí que puedes proponerle a alguien que lo haga contigo! Entonces sumarás el aspecto lúdico a tu “escape” diario.

No te olvides de ponerte ropa en capas que puedas añadir y sacar cuando sientas excesivo calor o entres en interiores.

Bebe agua, más agua… ¡mucha agua!

Ya sabemos que hace frío y te apetece más una chocolatada, pero que bebas agua es importante no solo para hidratarte, sino para mantener tus toxinas al mínimo.

El agua es vital, es depuradora y es tu amiga.

Si no te gusta beber mucha agua, puedes aumentar el consumo gradualmente con botellas pequeñas que no te parezcan una meta inalcanzable.

Trucos diarios que casi no se notan pero mejoran tu salud

Por ejemplo, sube las escaleras en vez de tomar el elevador. ¡No te imaginas la diferencia que eso hará en tu resistencia al final del año!

Otro truco es tomarte el tiempo de salir de tu escritorio para almorzar. No lo hagas frente a la pantalla del ordenador porque consumirás más y no te sentirás satisfecho… ¡es que no le estás poniendo atención a lo que comes! Y ya que estamos… anda eliminando grasas saturadas y añadiendo frutas y vegetales a tu dieta.

Además, levantarte del escritorio es una manera de mover tus piernas y, quizá, relacionarte un poco con los demás.