20 Libra famosos que siempre adoraremos

Es la temporada de Libra del 23 de septiembre al 22 de octubre. Este signo corresponde a las personas que siempre son el centro de atención o al menos cerca de él. Hay muchos Libras famosos por ese motivo. Los Libras, de hecho, buscan ser el centro de atención y pueden atraer gente fácilmente con su carisma y encanto. Los Libras están cómodos en cualquier situación. Hacen amigos fácilmente y pueden ser amigos para toda la vida. No es sorpresa que algunas de nuestras celebridades favoritas sean Libras. Amantes de la atención, divertidos y atractivos, este es el signo del zodiaco de complacencia. El icónico autor Libra y amigo/enemigo de las celebridades, Truman Capote, lo resume bellamente: “La amistad es una ocupación de tiempo completo si realmente eres amigable con alguien. No puedes tener demasiados amigos porque entonces simplemente no son amigos.” Con eso, mira nuestra selección de 20 de los Libras famosos más geniales. 1. Hugh Jackman Octubre 12 Y Josh Hutcherson Octubre 12 Hugh Jackman, el hombre detrás de Wolverine, es uno de nuestros Libras favoritos, sin mencionar uno de los más sexys. Con una sonrisa encantadora y un físico increíble, es un favorito de siempre. El rol iniciante de Josh Hutcherson en la trilogía de Hunger Games le dio fama instantánea. Su apariencia linda y su habilidad de actuación lo convertirán en estrella por años.

2. Will Smith Septiembre 25 Y Usher Octubre 14 Amaste a este famoso Libra como rapero, como el “Príncipe de Bel-Air” y como el pateador de traseros alienígenas de Día de Independencia. También es esposo y padre. Y tiene una sonrisa que ilumina cualquier habitación. Nacido como Usher Raymond IV, este versátil tipo hace de todo. Canta, escribe, baila, actúa, produce… es excelente en todo lo que hace. Como la mayoría de los Libras famosos, también es bastante atractivo.

3. Bruno Mars Octubre 8 Zac Efron Octubre 18 Guapo y talentoso son palabras que describen a Bruno Mars. Apareció en la escena musical, tocó en el medio tiempo del Super Bowl XLVIII y continúa haciendo excelentes melodías. Haciendo el cambio de rompecorazones adolescente a estrella adulta es difícil para algunos, pero Zac Efron hizo que pareciera facilísimo. Nos encantó en High School Musical y continúa ganándose nuestros corazones y viéndose excelente sin camisa.

4. Kate Winslet Octubre 5 Y Gwyneth Paltrow Septiembre 27 Conocemos a esta Libra ganadora de premios como la fuerte Rose, sobreviviente de Titanic, y ganó un Golden Globe y Oscar a mejor actriz por The Reader en 2009. Además de sus habilidades de actuación, tiene una voz de canto mezzo-soprano. Gwyneth Paltrow lo tiene todo: un premio de la Academia, un Emmy y un Golden Globe. Aunque parece “desacoplarse conscientemente” de Chris Martin, tienen dos hijos, Apple y Moses. Y aún encuentra tiempo para su sitio sobre vida lujosa y a veces excesiva, Goop.

5. Catherine Zeta-Jones es Libra Septiembre 25 Y Kelly Ripa Octubre 7 Catherine Zeta-Jones apareció en la escena de las películas americanas en 1998, peleando con espadas contra Antonio Banderas en Zorro. Demostró sus habilidades de canto y baile en Chicago. Se casó con Michael Douglas, y es la madre de dos niños indudablemente bellos y talentosos. Desde sus inicios como Hayley en All My Children hasta ser host en Live! with Kelly and Michael, Ripa tiene muchos logros y tres Emmys a su nombre. Ella y su devastadoramente guapo esposo, Marc Consuelos, poseen la compañía de producción Milojo.

6. Fran Drescher Septiembre 30 Y Olivia Newton John Septiembre 26 Mejor conocida por su rol como Fran Fine en The Nanny, Drescher adoptó una voz nasal y un acento neoyorkino que la lanzaron a la fama. Como sobreviviente del cáncer uterino, Drescher usa su fama para reunir fondos para encontrar una cura. Mientras que la cinta sonora de Vaselina es una de las más exitosas de todos los tiempos, Newton-John también ha recibido cuatro premios Grammy como solista. Defensora de los animales y de los problemas ambientales, Newton-John se volvió defensora de los problemas de salud de las mujeres después de sobrevivir al cáncer de mama.

7. Matt Damon Octubre 8 Y Viggo Mortensen Octubre 20 Uno de los Libras famosos más amados, Damon ha demostrado su versatilidad como actor. Junto con otras celebriades como George Clooney, Brad Pitt y Don Cheadle, trabaja incansablemente con caridades apoyando el agua limpia en África y la salud de los niños alrededor del mundo. Este actor danés-americano tuvo numerosos roles en películas antes de ganar fama mundial como Aragorn en El Señor de los anillos. También es un poeta, músico, fotógrafo y pintor. Lo seguiríamos a Mordor en cualquier momento.

8. Suzanne Somers Octubre 16 Y Matt Bomer Octubre 11 Suzanne Somers es mucho más inteligente que Chrissy Snow, la rubia que interpretó en Three’s Company. Es autora de varios libros de autoayuda, dos autobiografías y cuatro libros de dieta, así como la orgullosa creadora del Poncho de 3 vías. De The Guiding Light a White Collar, Bomer nos demuestra su poder de estrella. Sólo mirar en esos ojos azules hace que lo consideremos una estrella.

9. Mario Lopez es Libra Octubre 10 Y Sting Octubre 2 Lo amamos como A.C. Slater en Salvados por la Campana. Desde entonces ha sido host de todo, desde Dancing with the Stars a X-Factor a Extra. Gordon Matthew Thomas Sumner es mejor conocido como el cantante/escritor Sting. Obtuvo su estrellato en los 80’s como líder de The Police. Su trabajo como solista le ha ganado varios premios, igual que su activismo en nombre de Amnistía Internacional.

10. Luke Perry es Libra Octubre 11 Y Ty Pennington Octubre 19 Incluso con varias películas y papeles en televisión, siempre pensaremos en Luke Perry como Dylan McKay, el chico malo de Beverly Hills 90210. Antes de que sus habilidades de carpintería le hicieran famoso en Trading Spaces y Extreme Makeover: Home Edition, Ty Pennington ganaba dinero como modelo de J. Crew, Swatch y Sprite. Diagnosticado con TDAH como niño, usa su estatus de celebridad para apoyar la búsqueda de tratamiento del desorden, particularmente en niños.