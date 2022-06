Cuando una celebridad virgo (agosto 23 a septiembre 22) brilla en Hollywood, prácticamente ningún signo puede igualar su luz interior. No es sorpresa que haya tantas estrellas encantadoras nacidas bajo éste, el símbolo prudente de la virgen. Pero cuando un virgo, que es conocido por su inteligencia y por prestar atención a los detalles, confía en sí mismo, es el signo más exitoso, estructurado y creativo. Tal vez uno de los virgos vivientes más famosos en el planeta en la actualidad es Beyoncé Knowles, quien dijo en una entrevista con la revista Dazen and Confused que ella es: “¡Una virgo completa!” ¿Preguntas cuáles son algunas de las características de virgo? De acuerdo con Beyoncé, es nunca rendirse: “No creo en la respuesta ‘no’. Soy extremadamente determinada y extremadamente crítica – algunas veces demasiado crítica. Algunas veces es una de las cosas que tengo que trabajar. Soy una controladora obsesiva. Presto atención a los detalles. Cuando hago algo lo hago al 100%. Tengo altas expectativas de mí misma y espero exactamente lo mismo de todos a mi alrededor. Siempre he sido así. Soy todo o nada”. ¡Whoa! Quítense del camino de los virgos; nacieron para hacer la perfección artística. Aquí hay 20 celebridades virgo que siempre amaremos. 1. Salma Hayek, 2 de septiembre de 1966 Y Michael Keaton, 5 Septiembre de 1951

Tal vez una de las celebridades virgo más completas que hay. La actriz convertida en director y productora no solo es hermosa e inteligente, además es una virgo experta en los negocios. Él ha canalizado esa energía intensa de virgo para sus papeles como el loco Beetlejuice, como el misterioso Batman, y para su actuación ganadora de un Oscar en Birdman.

2. Michelle Williams, 9 de Septiembre de 1980 Y Marc Anthony, 16 de Septiembre, 1968 Los virgos son conocidos por ser un poco tímidos y selectivos con quienes comparten cosas. Michelle nos sorprende como una actriz fascinante con un gran corazón y amante de su privacidad. Aunque esta celebridad virgo se volvió mundialmente famoso por su increíble voz y matrimonio con J.Lo, también impresionó a Hollywood con su actuación en El Cantante y In the Time of the Butterflies, y más.

3. Jennifer Hudson, 12 de Septiembre 12, 1981 Y Tim Burton, 25 de agosto de 1958

La actriz ganadora del Oscar y Grammy y cantante conocida por su papel en Dreamgirls sabe que el trabajo duro rinde sus frutos. El límite es el cielo para esta virgo determinada. Manifestando sus cualidades virgo artísticas, tímidas y peculiares con filmes grandiosos como Nightmare Before Christmas y Edward Scissorhands, a este director exitoso también le gusta las cosas góticas.

4. Melissa McCarthy, 26 de agosto de 1970 Y Idris Elba, 6 de Septiembre de 1972

Esta ultra centrada en comedia fue de Sookie en Gilmore Girls a ser una actriz nominada al Oscar por su comiquísima interpretación en Bridesmaids. Ahora también tiene su propia marca de moda. Nos enamoramos de esta celebridad virgo cuando descubrimos que era británico, después de haber interpretado al sexy Stringer Bell con un acento impecable de Baltimore en la serie de HBO The Wire. Un virgo totalmente perfeccionista.

5. Cameron Diaz, 30 de agosto de 1972 Y Colin Firth, 10 de Septiembre de 1960

Como virgo visionaria, esta actriz sabe exactamente lo que quiere, cómo lo quiere y tiene un gusto impecable. Ella también es autora de The Body Book que trata sobre cómo comer bien. Este virgo sofisticado ha protagonizado todas nuestras comedias románticas desde que lo vimos por primera vez en Shakeseare in Love. Con la moral correcta, característica aparentemente de un virgo, simplemente adoramos a Colin.

6. Rosie Perez, 6 de septiembre de 1964 Y Jack Black, 28 de Agosto de 1969

Con toda esa inteligencia, los virgos pueden ser fuertes y obstinados. Es por eso, además de sus películas clásicas como Do the Right Thing, que disfrutamos verla dando todo como co-conductora en The View. Nadie puede hacernos reír como Jack Black. Especialmente como el Jack Black sin camisa y en medias azules y capa roja, ¿recuerdas Nacho Libre? Y en verdad puede cantar.

7. Jada Pinkett Smith, 18 de Septiembre de 1971 Y Hugh Grant, 9 de Septiembre de 1960

A pesar de los rumores de divorcio, Will Smith ha sido un hombre afortunado por tener a su lado a una virgo tan inteligente y apasionada como Jada. Los virgos son conocidos por su lealtad y habilidad para juzgar con amor. Ahora sabemos que este caballero británico, quien ganó fama con películas como My Best Friend’s Wedding, también tiene a un niño travieso con él al que le gusta meterse en problemas. ¡Oh, Hugh!

8. Molly Shannon, 16 de Septiembre de 1964 Y Adam Sandler, 9 de Septiembre de 1966

Esta ex miembro del reparto de Saturday Night Live sucede que es una de las virgos más divertidas de la actualidad. Siempre amaremos su personaje de colegiala católica delirante en Superstar. La estrella de Punch Drunk Love es el típico virgo con la habilidad de ser profundo y analítico y luego ponerse muy ridículo y ser un Wedding Singer cuando menos te lo esperes.

9. Bill Murray, 21 de Septiembre de 1950 Y Sophia Loren, 20 de Septiembre de 1934

El señor Día de la Marmota con el comportamiento de sabelotodo es todo un virgo. Aun así están llenos de imperfecciones humanas que hacen a Murray y a todos los virgos más adorables. Hollywood abrió sus brazos para invitar a la diosa italiana de la pantalla grande del viejo continente. A los 80 años, la actriz virgo aún viene fuerte con su encanto mediterráneo.

10. Keanu Reeves, 2 de Septiembre de 1964 Y Beyoncé Knowles, 4 de Septiembre de 1981

Hombre, Keanu es algo así como, totalmente el elegido. El virgo que podría explicarte el significado complejo y alucinante detrás de The Matrix. La cantante y actriz representa todo el hambre y perfeccionismo de virgo. Ella se exige mucho para lograr la grandeza y es por eso que en nuestra opinión es la reina.