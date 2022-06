20 celebridades piscis que siempre vamos a adorar

No es sorprendente que haya tantas celebridades piscis; artistas, poetas, músicos, actores y filántropos. El duodécimo signo del zodíaco es representado por dos peces nadando en direcciones opuestas y los nacidos entre el 19 de febrero y 20 de marzo tienden a ser soñadores creativos y a pensar más allá de lo normal y ver las cosas un poco diferente que el resto de nosotras. El célebre piscis, Albert Einstein lo dijo de una muy buena manera, “Soy lo suficientemente artista como para dibujar libremente sobre mi imaginación. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. La imaginación envuelve al mundo.” 1. Eva Longoria, 15 de marzo de 1975 y Liza Minnelli, 12 de Marzo de 1946

Este radiante y multitalentosa latina es un ejemplo ideal de todo lo que nos gusta de Piscis. Ella es un actriz, productora ejecutiva, directora y una filántropa incansable. Además de fundar sus propias organizaciones benéficas Eva’s Heroes y The Eva Longoria Foundation, ella presta su energía a una serie de otras organizaciones. La Podremos ver en su nueva comedia de NBC, Telenovela, que ella protagonizará y será productora ejecutiva. La hija de Judy Garland y Vincente Minnelli tiene el teatro en sus huesos. Liza con Z ha tenido una carrera colorida en el escenario y la pantalla y una vida personal igual de colorida. Ella se llevó a casa un premio de la academia a la mejor actriz por su papel icónico como Sally Bowles en Cabaret. Liza ha luchado contra el abuso de sustancias, un caso casi mortal de encefalitis viral, cuatro matrimonios y aún así sigue sorprendiendo a la audiencia.

2. Benicio del Toro, 19 de Febrero de 1967 Y Adam Levine 18 de Marzo de 1979 Este galardonado actor nacido en Puerto Rico es conocido por transformar su apariencia para interpretar personajes fascinantes. Recientemente interpretó Sauncho Smilax, el opuesto de Joaquin Phoenix en la adaptación de Paul Thomas Anderson de la novela de Thomas Pynchon, Inherente Vice. El rostro de Maroon 5 acaba de concluir su quinta temporada como entrenador / juez en La Voz. En la verdadera forma de Piscis, le gusta asumir un papel de mentor. También se ha comprometido a sus causas. En 2011 posó desnudo en Cosmo UK para crear conciencia sobre el cáncer de testículo.

3. Aaron Eckhart , 12 de Marzo de 1968 Y Chelsea Handler, 25 de Febrero de 1975 Aaron Eckhart, una de las celebridades más atractivas del signo Piscis. Quizás es mejor conocido como Harvey Dent en el caballero de la noche. Él encarna la sensibilidad de Piscis y evita hacer pública su vida personal. La hilarante Chelsea Handler estubo recientemente en titulares durante sus vacaciones en Israel por posar topless en un camello y llevando la bandera de Israel como pezoneras en un esfuerzo por resolver el conflicto de Medio Oriente. ¡ Los piscis puede ser un poco locos!

4. Rihanna, 20 de Febrero de 1988 Y Lupita Nyong’o, 1 de Marzo de 1983 Rihanna es otra celebridad Piscis que no se avergüenza de mostrar un poco de piel. Ella es increíblemente hermosa. Es una de las artistas con más discos vendidos y un ícono de la moda certificada. En 2014 fue nombrada ícono de la moda del Año por CIFDA y aceptó su premio en un vestido impresionante. Ella recientemente firmó como directora creativoa de Puma. Lupita nació en la Ciudad de México y se crió en Kenia. Su papel estelar como Patsey en 12 años de esclavitud le valió numerosas nominaciones a los premios. Ella destacó en la alfombra roja en el 2013 ganando al instante el estatus de estrella con estilo. En 2014 Glamour la nombró Mujer del Año y People la nombró la mujer más bella ¡Y ella apenas está comenzando!

5. Bruce Willis, 19 de Marzo 19 de 1955 Y Daniel Craig 2 de Marzo de 1968 Esta trabajadora y sexy estrella de acción es conocido por la aparentemente interminable serie Duro de matar. No ha parado desde los años 80 en la televisión, el cine y tuvo un breve paso como cantante ¿Alguien se acuerda de The Return of Bruno? El actor británico Daniel Craig es el actual James Bond 007. El ex 007, Roger Moore, dijo recientemente a Fox News que Daniel Craig y Sean Connery ocupan el lugar como los dos mejores Bonds.

6. Dr. Dre, 18 de Febrero 18 de 1965 Y Eva Mendes, 5 de Marzo 5 de 1975 Rapero, productor y mega-empresario, Dr. Dre saltó a la fama a mediados de los años ochenta rapeando con N.W.A. Como productor, ayudó a lanzar las carreras de Snoop Dogg y 2Pac en los años 90 e impulsó a Eminem al estrellato en 1999. El año pasado fue nombrado el hombre más rico del hip hop, ganando un estimado de $ 620.000.000 cuando Apple compró Beats by Dre. La hermosa Eva Mendes es una de las celebridades Piscis más impresionantes; es actriz, diseñadora de moda y una nueva mamá para la bebé Esmeralda con (el tal vez el prometido) Ryan Gosling. Su firma de “glamour sencillo propio de una dama” es accesible a todo el mundo a través de su colección de NY & CO. Ella nos recordó recientemente que las celebridades también son seres humanos cuando se puso sentimental en el escenario durante el evento de Hollywood Stands Up to Cancer . Los piscis son sensibles!

7. Olivia Wilde, 10 de Marzo de 1984 Y Queen Latifah, 18 de Marzo de 1970 Olivia Wilde es ridículamente hermosa y es también un poco sabelotodo ya que viene de una familia de periodistas y escritores. El fallecido Christopher Hitchens en ocasiones cuidaba de ella. Encontramos su envidiable adelgazamiento post-bebé inspirador. Queen Latifah quizá sea también la reina de las celebridades piscis.Ella fue una rapera pionera en los años 80 y ha llegado a ganar numerosos premios incluyendo un Grammy, Golden Globe, 2 premios SAG e incluso una nominación al un premio de la academia. Ella actúa, canta y tiene el don para la comedia. Presentó su propio talk show The Queen Latifah Show. Aunque fue cancelado este año, podemos verla como Bessie Smith en la próxima película de HBO Bessie.

8. Rashida Jones, 25 de Febrero de 1976 Y Vanessa Williams, 18 Marzo de 1963 Rashida Jones nació con los genes de la música y la actuación gracias a los padres de Quincy Jones y Peggy Lipton (de Mod Squad fame). Ella apareció en un montón de películas y comedias de televisión como The Office y Parks & Recreation. Esta belleza educada en Harvard, también es una escritora de películas y de su serie de cómic Frenemy of the State. ¿Cómo no puedes amar a una mujer cuyo eslogan de página web es: Actriz, cantante, bailarina, escritora y madre de 4 niños feroces? En 1983 se convirtió en la primera afroamericana en ser coronada Miss América pero perdió el título cuando fotos de ella desnuda salieron a la luz (algo difícil de imaginar hoy en este mundo de cintas de sexo celebridades y selfies).

9. Albert Einstein, 14 de Marzo 14 de 1879 Y Javier Bardem, 1 Marzo de 1969 En el mundo de las celebridades Piscis, Albert Einstein definitivamente obtiene el premio al soñador más grande. Sin su increíble imaginación, la física como la conocemos hoy en día, no existiría. Tampoco se quedaba simplemente con los libros—Einstein también fue un activista de derechos civiles, violinista y poseía un ingenio muy agudo. El actor galardonado por la academia tiene dos hijos con su esposa igualmente galardonada Penélope Cruz. Podemos disfrutar de su galanura en la próxima película The Gunman, también protagonizada por Sean Penn e Idris Elba.

10. Chelsea Clinton, 20 de Febrero de 1980 Y Sharon Stone, 10 de Marzo de 1958 ¿Quién sabía que Chelsea era un nombre tan popular para las celebridades Piscis? Ella ha recorrido un largo camino desde que pasó sus años de adolescente bajo el escrutinio público en la Casa Blanca. En un evento de voluntariado reciente en Palm Springs lucía radiante e increíblemente delgada para haber dado a luz en septiembre . La aparentemente eterna Sharon Stone siempre ha suscitado controversia después de su papel estelar en Total Recall. Ella tenía todo el mundo tratando de congelar la imagen en sus reproductores de video con la esperanza de ver un poco en la famosa escena de cruce de pierna en Bajos Instintos. Esta bomba también tiene un corazón de oro. Ella es Presidente Global de Recaudación de Fondos de amfAR y en 2013 recibió el Premio Cumbre de la Paz por su trabajo en la lucha contra el VIH / SIDA.