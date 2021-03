15 fotos candentes de Cristy Solís. Pero qué trasero y que gran ‘ pechonalidad ‘… Cristy Solís no sólo es ‘envidiada’ por ser la esposa de uno de los hombres más queridos y asediados de México, es decir ‘El Buki’ Marco Antonio Solís; sino que también es ‘envidiada’ por el cuerpazo que tiene y que no duda en presumir a cada rato en sus redes sociales.

La foto fue tomada a contraluz, por lo que quedó perfectamente marcada la silueta de la esposa del Buki, remarcando su espigada figura y sus atributos delanteros. En la imagen, Cristy parece llevar un bikini, que sin embargo no se alcanza a distinguir bien por el efecto de la imagen.

“De mis lugares favoritos”, compartió Cristy Solís, a quien podemos ver en la imagen mojada y con un pareo transparente tipo vestido, que escondió un poco su ‘pechonalidad, pero no así sus piernotas, que igualmente ha desatado los más bajos deseos de muchos de sus seguidores.

Fotos candentes de Cristy Solís: Con botas y medias de red

Con unas botas negras hasta la rodilla y medias de red, la esposa del Buki apareció con un minivestido a blanco y negro tipo blusón, en el que compartió un poderoso mensaje para su “niña interior”, el cual fue muy aplaudido por sus fans, al igual que su atuendo.

“Nota para mi niña interior: Recuerda que no hay amor más grande que el propio. Que tu alma es lo más puro que tienes, no permitas que nadie la toque. Todo tiene su razón de ser, no te arrepientas de nada, al final estarás bien. Da, sé amor, porque el amor transforma lo que toca”, escribió la cubana en su publicación.