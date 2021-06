Luego poco a poco la supuesta ‘fardera’ coloca uno a no cada producto en uno de los carritos, pero no solo de su ropa sacó mercancía, sino que del bolso que traía comenzó a descubrir espumas para afeitar y otras tantas marcas de cuidado personal. Para ver los videos haz click aquí . Archivado como: Robos en Walmart

Robos en Walmart: ‘FARDERA’ SE INDIGNA

“A ver señorita por favor… no, no, no, como ya nada más, y aquí lo deja, no nada más es de dejar las cosas”, así le dijo un policía privado a una mujer que fue descubierta en uno de los pasillos de una tienda Walmart, por lo que acto seguido pide una canastilla para recuperar lo que se intentaba llevar.

La mujer aprovecha un contenedor y deposita todo lo que se llevaba, principalmente parece ser que llevaba unos shampoos y de manera indignada se retira y todavía le dice al policía: “No me puedes tocar”. Luego hace una llamada y a la entrada de la tienda ya la esperaban conocidos que amenazaron al personal de seguridad.