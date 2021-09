La próxima vez que vayas al médico, imprime una de estas listas y ve si hay alguna medicina que funciona para tu condición. No hace daño echar un vistazo. “Los médicos no tienen idea de cuánto cuestan las medicinas. Por ello, escribirán una receta con base en lo que consideran es mejor para ti”, dice Clark. “Pero tal vez puedas hallar algo que sea igual de bueno que en lugar de costar $100 te costará $4. ¡Esa es una gran diferencia!

Muchos patrones que ofrecen un seguro de gastos médicos también se asocian con un administrador de beneficios farmacéuticos (PBM, por sus siglas en inglés). Estos ayudan a los empleados para que puedan ofrecerles ahorro de recetas médicas extra, normalmente por medio de un programa de entrega por correo. Por ejemplo, tal vez seas capaz de conseguir un suministro de 30 o 90 días de una gran variedad de medicamentos por medio de tu administrador de beneficios farmacéuticos. Normalmente obtendrás un precio no muy costoso, y se te enviará a casa. Si no estás seguro de si tu compañía ofrece este programa, sólo pregunta a alguien en Recursos Humanos.

Probablemente sabes que Costco Wholesale es una tienda enorme que sólo deja que miembros compren ahí. Pero no es el caso cuando se trata de medicamentos de receta y otras cuantas cosas . No tienes que ser miembro para comprar medicamentos de receta en Costco. De hecho, algunos almacenes incluso tienen una entrada separada para los que no son miembros y que les permite ingresar a la farmacia. Asegúrate de llamar a tu tienda local para verificar antes de ir ahí.

9. Obtén apoyo de pago para medicamentos importantes

¿Qué haces si tienes una enfermedad que requiere de una medicina especial y no puedes pagarla a pesar de que tienes seguro? The Assistance Fund brinda apoyo para pagos que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte para algunos pacientes. La organización sin fines de lucro apoyo con algunos medicamentos al pagar una cantidad significativa que no sale de nuestros bolsillos (incluyendo copagos, coseguro, deducible y otros costos de salud elevados), para pacientes asegurados. Lo mejor de todo, The Assistance Fund trata de aprobar en 24 horas a personas que solicitan ayuda. Puedes ver la lista de condiciones que están cubiertas por The Assistance Fund aquí.

10. Aplica para “Expanded Access” o “Compassionate Use”

Algunos medicamentos importantes están fueran del alcance no a causa del dinero sino por investigación y el tiempo de desarrollo. En algunos casos, la U.S. Food and Drug Administration tiene un programa Expanded Access (también conocido como Compassionate Use) que podría ayudar a personas con condiciones graves o que ponen en peligro la vida tengan acceso a medicamentos experimentales. Aquí hay unos criterios preliminares para el programa: